Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 12:07 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (25), o Botafogo vai até a capital paulista para enfrentar o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Antes da decisão, Luiz Henrique falou ao Sportv sobre o confronto e revelou pedido do treinador alvinegro.

Apesar de dominar a primeira partida, o Glorioso não conseguiu quebrar a marcação tricolor e não balançou as redes no Nilton Santos. Agora, o Botafogo vai atrás de uma vitória simples no Morumbis para buscar a classificação às semifinais.

O estilo ofensivo de Artur Jorge não é novidade. O treinador quer um time para frente e conta com o camisa 7 para buscar a vaga nos 90 minutos.

– Eles vão ter que sair para jogo. A torcida deles vai incentivar, vai ter espaço na zaga deles, entre as laterais. Vejo que podemos aproveitar os erros deles. Vamos querer ganhar, não vamos ficar esperando não.

Segundo Luiz Henrique, o técnico pediu para o atacant partir para cima dos adversários.

– É para eu encarar, não voltar a bola para trás, ir para cima mesmo, porque tenho potencial muito grande. É continuar assim.

Com nove gols com a camisa alvinegra, o jogador projetou o restante da temporada e revelou que pretende alcançar o artilheiro Júnior Santos, com 18 gols.

– Sim, dá para chegar. A cada jogo, a cada treino, dando o máximo, dá para chegar nessa artilharia junto com ele – acrescentou.

Nesta sexta-feira (27), o técnico Dorival Jr. vai convocar os jogadores para a próxima Data Fifa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na primeiro quinzena de outubro. O destaque do Botafogo está na pré-lista e se mostrou confiante com uma nova convocação.

– Nesta sexta vai ter convocação, vou estar de novo. Pegou uma vez, acostumou, tem que ir sempre.