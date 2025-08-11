Ingressos de Botafogo e LDU estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes se enfrentam nas oitavas de final da Libertadores
O Botafogo divulgou nesta segunda-feira (11) as informações sobre as vendas de ingressos para a partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra a LDU, nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília). Sócios Camisa 7 do Plano Glorioso já podem fazer o check-in no site. A venda para o público geral começa no dia 6.
Preço dos ingressos
LESTE INFERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 100
Preto: R$ 80
Alvinegro OFF Rio: R$ 40
LESTE SUPERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 50
Preto: R$ 40
Alvinegro OFF RIO: R$ 20
OESTE INFERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 100
Preto: R$ 80
Alvinegro OFF RIO: R$ 40
OESTE SUPERIOR
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 60
Preto: R$ 48
Alvinegro OFF RIO: R$ 24
NORTE
Plano Glorioso - Grátis - Check-in
Plano Alvinegro - Grátis - Check-in
Branco: R$ 40
Preto: R$ 32
Alvinegro OFF RIO: R$ 16
Prévia da partida entre Botafogo e LDU
Por ter se classificado em segundo lugar no grupo A, o Alvinegro estava no pote 2 do sorteio e decidirá a vaga na altitude de Quito, a 2.850 metros acima do nível do mar, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Por sua vez, a equipe equatoriana liderou o grupo C, à frente do Flamengo.
A LDU está na terceira colocação do Campeonato Equatoriano e chega para enfrentar o Botafogo após uma derrota por 1 a 0 contra o Aucas. Já o Glorioso está embalado após golear o Fortaleza por 5 a 0.
Como chegar ao Estádio Nilton Santos
O estádio Nilton Santos está localizado no bairro de Engenho de Dentro, na Rua José dos Reis, 425, zona norte do Rio de Janeiro. Veja as principais opções de transporte:
Metrô + Trem
A estação mais próxima do estádio é Engenho de Dentro, que faz parte da linha de trem da SuperVia. Para quem está usando o metrô, é possível fazer a integração na estação Central do Brasil e seguir de trem até a estação Engenho de Dentro, que fica a poucos minutos de caminhada do estádio Nilton Santos.
Ônibus
Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio Nilton Santos, facilitando o acesso a partir de diferentes pontos da cidade. Algumas das principais linhas que atendem ao estádio incluem as linhas 238, 254, 277, 353, 606, 636 e 680, além de outras que circulam nas avenidas próximas, como a Dom Hélder Câmara.
Carro
O estádio possui um estacionamento oficial, o Estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas. No entanto, devido à grande demanda em dias de jogos, é recomendável chegar cedo para garantir uma vaga. O acesso de veículos pode ser feito também pela Rua Piauí e Avenida Dom Hélder Câmara.
Onde ficam os portões do Estádio Nilton Santos e como chegar
O Estádio Nilton Santos possui vários portões organizados por setores, permitindo a separação eficiente do público. Confira abaixo os principais portões e suas localizações:
Como chegar ao Portão Leste do Nilton Santos
Este é o portão principal e mais utilizado, sendo o acesso para torcedores que estão nas arquibancadas e setores populares pela Rua Doutor Padilha.
Portão Norte
Esse portão dá acesso ao setor norte do estádio, que inclui camarotes e áreas VIP, pela Rua das Oficinas.
Como chegar ao Portão Oeste do Nilton Santos
Acesso ao setor oeste, utilizado também por visitantes em algumas ocasiões, pela Rua José dos Reis.
Portão Sul
Portão destinado à torcida visitante e à entrada de serviços e autoridades em dias de grandes eventos, pela Rua Arquias Cordeiro.
Dicas para facilitar o acesso
- Chegue com antecedência: O trânsito nas imediações do Engenhão pode ser complicado, especialmente em dias de jogos importantes. Chegar cedo garante um acesso mais tranquilo e também facilita a busca por estacionamento.
- Utilize transporte público: O trem e o metrô são as melhores opções para quem quer evitar o trânsito e a busca por vagas de estacionamento. A integração entre o metrô e o trem na Central do Brasil facilita o acesso ao estádio.
- Identifique o portão correto: Verifique o seu ingresso com antecedência para saber qual portão utilizar, o que ajudará a evitar filas e confusões na entrada.
Tudo sobre
