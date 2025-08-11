Neto é apresentado pelo Botafogo e revela motivo da escolha pelo clube: ‘Busco sentido na vida’

O goleiro Neto foi oficialmente apresentado pelo Botafogo na tarde desta segunda-feira (11). Aos 36 anos, o experiente atleta chega sem custos após uma passagem pelo Bournemouth, da Inglaterra.

Nas primeiras palavras como novo goleiro do Botafogo, Neto contou os motivos nos quais escolheu vestir a camisa alvinegra. "Estar por estar" em algum clube não é suficiente, mas sim ter um "sentido na vida".

- Título todo jogador quer. Acredito que é o que fica de legado. A gente joga para vencer. O que eu carrego comigo é fazer parte e estar num ambiente que faz sentido. É o que eu busco. Busco sentido na minha vida, no meu trabalho e no dia a dia. Estar por estar para mim não é o suficiente. Tive a sorte e a possibilidade de estar em vários ambientes e ligas importantes. Sempre por decisão minha, que sentia no momento que era o que tinha que fazer. Via sentido nas coisas. Me sinto completamente ambientado ao Botafogo - afirmou Neto.

Neto também contou que não teve muito tempo para conversar com Davide Ancelotti, técnico do Botafogo. Os primeiros contatos foram no sentido de dar boas vindas. O elenco já viajou para Quito, onde enfrentará a LDU no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores.

- Em relação ao Davide: foi tudo muito rápido. Conversas básicas de "bem-vindo". Por falar italiano ajuda bastante. Foi tudo muito rápido. Cheguei e eles já viajaram e não teve muito tempo de conversar - contou o goleiro do Botafogo.

Com passagem por clubes de peso como Bournemouth, Barcelona, Arsenal, Juventus, Valencia e Fiorentina, Neto assinou contrato válido até junho de 2027. No Glorioso, ele reforçará o setor ao lado de John, Léo Linck, Raul e Cristhian Loor, ampliando as opções para a meta alvinegra.

Confira mais respostas de Neto, novo goleiro do Botafogo:

COMO ESTÁ FISICAMENTE?

- Estou ótimo. Posso jogar e está tudo perfeito. Fisicamente, graças a Deus, estou muito bem. Estava em pré-temporada há mais de um mês. Meu último jogo foi no domingo passado. Estou ótimo e estou me sentindo muito bem. Já tive dois treinamentos no clube. Agradecer ao clube que me deu todo o suporte.

RELAÇÃO DO PAI COM O BOTAFOGO

- É uma coincidência bastante grande. Eu sou muito grato por ter a família que eu tenho e conseguir me transformar em jogador profissional e em ser um goleiro profissional. Não só pelo fato de jogar no Botafogo, mas pelo fato de jogar no futebol. E eu como a maioria de todos os brasileiros, crianças, saí do interior e meu sonho era ser jogador de futebol. A gente sabe a dificuldade que é. Então, tendo meu pai como um pilar, uma referência, me motivou, me serviu como exemplo e me serviu como motivação para lutar, buscar e querer ser alguém na minha vida.

DISPUTA DE POSIÇÃO COM JOHN

- Eu venho para fazer parte do Botafogo, venho para fazer parte desse projeto incrível, acho que pode dizer assim, que vem sendo construído. em grandes projetos, em grandes clubes, o nível é altíssimo. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível, nesse caso como você recriou o jogo, que tem uma história muito importante nesse clube. Mas a minha intenção é virar o Botafogo, também porque é o Botafogo, pelo clube que é, e estou completamente disponível no Botafogo.

COMO ACOMPANHOU O FUTEBOL BRASILEIRO NOS 16 ANOS NA EUROPA?

- Eu nunca deixei de acompanhar. A minha família é apaixonada pelo futebol. Sempre falamos de futebol, acompanho o Campeonato Brasileiro, acompanho os times e sempre vou acompanhar os jogos. Então, não é nada diferente pra mim. O Campeonato Brasileiro é uma liga muito competitiva, na qual eu sempre explicava isso pros jogadores dos outros países, quando perguntavam sobre o trabalho brasileiro, sobre a liga brasileira, como é, porque eu sou muito curioso de saber como é, como não é. E eu sempre falava a mesma coisa, a competitividade é incrível porque o primeiro pode jogar com o último e perder. Tudo pode acontecer. Nos campeonatos de fora muitas vezes não acontece, o primeiro vai jogar com o último, e a maioria sabe que o primeiro vai ganhar e é muito difícil que aconteça. Então aqui no Brasil tem essa competitividade.

SELEÇÃO BRASILEIRA

- A Seleção Brasileira acaba sendo uma consequência do trabalho, daquilo que a gente demonstra no dia a dia e não tem como você focar no objetivo Seleção Brasileira. Então o meu foco é completamente no Botafogo, trabalhar, ser feliz, que é um dos objetivos principais nesse momento.

ESTRUTURA DO BOTAFOGO

- Eu fiquei bastante impressionado não só pela estrutura, porque a estrutura a gente acaba acreditando apenas que são os prédios, o treinamento e o estádio. Mas existem muitas outras coisas por trás disso. A gente precisa de pessoas que trabalham, de pessoas que precisam dar o apoio aos jogadores para que a gente possa performar. No meu caso, quando eu estou chegando, eu possa me ambientar, eu possa entender como funciona. Partindo já desse ponto de vista para mim, desde o momento que eu cheguei, foi incrível, me deixaram super a vontade. Sempre disponíveis para me ajudar a mostrar o melhor caminho. Só posso agradecer nesse ponto de vista a estrutura incrível. É a primeira vez que eu venho ao estádio. Estádio como um jogador do Botafogo, já joguei aqui, então não preciso falar. O estádio é ótimo e o CT, todas as condições, a academia, tudo bom e melhor, continuando fazendo reformas e melhorando. Não tem o que se queixar. Acredito que a profissionalização do futebol brasileiro, ela vem acontecendo com muita velocidade, eu saí do Athletico-PR há 15 anos atrás, que era uma referência na estrutura. A gente vê aqui que todos os clubes estão acelerando e já estão na frente. Está ficando já como no passado essa questão de estrutura, todos os times vem meio aperfeiçoando, mas no Botafogo, para mim, desde o primeiro momento é incrível.