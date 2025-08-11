Botafogo faz quatro trocas na lista de inscritos da Libertadores
Kaio Pantaleão e Jordan Barrera ficam de fora por conta de lesão
O Botafogo realizou cinco alterações na lista de inscritos na Libertadores. Danilo, Montoro, Arthur Cabral e Joaquin Correa estão regularizados e podem enfrentar a LDU nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.
Diretor do Botafogo detalha buscas na janela e confirma avanço por atacante
O zagueiro Kaio Pantaleão está fora por conta de uma lesão na coxa, enquanto o recém-contratado Jordan Barrera também não foi inscrito porque se recupera de uma torção no tornozelo.
Apresentado nesta quinta-feira, o goleiro Neto afirmou que está bem fisicamente e disponível para atuar pelo Glorioso. O nome do jogador deve aparecer em breve na lista da Conmebol.
- Estou ótimo. Posso jogar e está tudo perfeito. Fisicamente, graças a Deus, estou muito bem. Estava em pré-temporada há mais de um mês. Meu último jogo foi no domingo passado. Estou ótimo e estou me sentindo muito bem. Já tive dois treinamentos no clube. Agradecer ao clube que me deu todo o suporte.
Confira os inscritos do Botafogo na Libertadores
1 – Raul
2 – Vitinho
4 – Mateo Ponte
7 – Artur
8 – Álvaro Montoro
10 – Savarino
11 – Matheus Martins
12 – John Victor
13 – Alex Telles
15 – Bastos
16 – Nathan Fernandes
17 – Marlon Freitas
18 – Kauê
19 – Kayke
20 – Alexander Barboza
21 – Marçal
23 – Santiago Rodríguez
24 – Léo Linck
25 – Allan
28 – Newton
30 – Joaquín Correa
35 – Danilo
39 – Mastriani
42 – Cristiano
45 – Caio Valle
46 – Lucyo
47 – Jeffinho
48 – Huguinho
52 – Luiz Fabiano
53 – Kauã Branco
57 – David Ricardo
58 – Cauã Zappelini
59 – Kauan Toledo
64 – Marquinhos
66 – Cuiabano
68 – Thiago Lauro
77 – Kauan Lindes
78 – Lucas Camilo
79 – Matheus Fortunato
80 – Bernardo Valim
98 – Arthur Cabral
* O goleiro Neto deve aparecer nas próximas horas com a camisa 22
