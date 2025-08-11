menu hamburguer
Botafogo faz quatro trocas na lista de inscritos da Libertadores

Kaio Pantaleão e Jordan Barrera ficam de fora por conta de lesão

Álvaro Montoro foi destaque no Botafogo contra o Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraÁlvaro Montoro é um dos destques do Botafogo após o Mundial de Clubes (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
15:48
  • Matéria
O Botafogo realizou cinco alterações na lista de inscritos na Libertadores. Danilo, Montoro, Arthur Cabral e Joaquin Correa estão regularizados e podem enfrentar a LDU nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. 

O zagueiro Kaio Pantaleão está fora por conta de uma lesão na coxa, enquanto o recém-contratado Jordan Barrera também não foi inscrito porque se recupera de uma torção no tornozelo.

Apresentado nesta quinta-feira, o goleiro Neto afirmou que está bem fisicamente e disponível para atuar pelo Glorioso. O nome do jogador deve aparecer em breve na lista da Conmebol.

- Estou ótimo. Posso jogar e está tudo perfeito. Fisicamente, graças a Deus, estou muito bem. Estava em pré-temporada há mais de um mês. Meu último jogo foi no domingo passado. Estou ótimo e estou me sentindo muito bem. Já tive dois treinamentos no clube. Agradecer ao clube que me deu todo o suporte.

Neto - Botafogo
O goleiro Neto assinou com o Botafogo até 2027 (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Confira os inscritos do Botafogo na Libertadores

1 – Raul

2 – Vitinho

4 – Mateo Ponte

7 – Artur

8 – Álvaro Montoro

10 – Savarino

11 – Matheus Martins

12 – John Victor

13 – Alex Telles

15 – Bastos

16 – Nathan Fernandes

17 – Marlon Freitas

18 – Kauê

19 – Kayke

20 – Alexander Barboza

21 – Marçal

23 – Santiago Rodríguez

24 – Léo Linck

25 – Allan

28 – Newton

30 – Joaquín Correa

35 – Danilo

39 – Mastriani

42 – Cristiano

45 – Caio Valle

46 – Lucyo

47 – Jeffinho

48 – Huguinho

52 – Luiz Fabiano

53 – Kauã Branco

57 – David Ricardo

58 – Cauã Zappelini

59 – Kauan Toledo

64 – Marquinhos

66 – Cuiabano

68 – Thiago Lauro

77 – Kauan Lindes

78 – Lucas Camilo

79 – Matheus Fortunato

80 – Bernardo Valim

98 – Arthur Cabral

* O goleiro Neto deve aparecer nas próximas horas com a camisa 22

