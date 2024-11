Botafogo vê sua média de gols cair e permite chegada do Palmeiras

Os empates por 0 a 0 com Cuiabá e Atlético-MG nas duas últimas rodadas do Brasileirão escancaram um problema que está se tornando crônico no Botafogo: a falta de gols. Ainda que tenha o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com 52 gols marcados em 34 partidas, o time tem perdido poder ofensivo.

Em agosto, ao final da 23ª rodada, quando goleou o Flamengo por 4 a 1, o Botafogo tinha 41 gols marcados no Brasileirão, com média de 1,78 por jogo. Nos últimos três meses, contudo, o time jogou 11 vezes pela competição nacional e registrou média de apenas um gol por partida.

Daquela goleada sobre o Flamengo até aqui, o Botafogo teve apenas mais um jogo com vitória tranquila — e novamente em clássico, no 3 a 0 sobre o Vasco. Nas outras dez partidas no período, o time sofreu para marcar.

E quando se olham os números, fica claro que o problema não está na criação. Ao contrário: nos dois últimos jogos, o Botafogo finalizou 55 vezes, sendo 28 contra o Cuiabá e 27 diante do Atlético-MG.

Vale lembrar que o clube carioca tem no seu ataque dois jogadores que ganharam espaço na Seleção Brasileira nos últimos meses. Igor Jesus virou titular com Dorival Júnior, enquanto Luiz Henrique se transformou na primeira opção quando o Brasil precisou buscar o resultado.

O problema é que os principais artilheiros do Botafogo na competição vivem uma fase de poucos gols. Somados, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino e Tiquinho Soares marcaram 22 gols no Brasileirão. Nas últimas quatro rodadas, porém, integrantes do quarteto marcaram apenas duas vezes. E foi justamente na vitória mais fácil, quando Luiz Henrique e Savarino marcaram nos 3 a 0 sobre o Vasco.

Igor Jesus tem feito poucos gols pelo Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sem gols, Botafogo permite aproximação do Palmeiras

A falta de gols e, consequentemente, de vitórias, fez o Botafogo permitir a aproximação do Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão. Com os dois empates recentes, o time alvinegro viu a diferença de pontos para os paulistas cair de seis para apenas dois.