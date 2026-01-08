Foi apresentado nesta quinta-feira (8), na sala de imprensa do Estádio Nilton Santos, o atacante Lucas Villalba, de 24 anos, primeiro reforço oficializado pelo Botafogo para 2026. O atacante, contratado junto ao Nacional-URU, destacou o sentimento de vestir a camisa alvinegra e a relação de uruguaios com o clube.

➡️ Assita à íntegra da coletiva de Lucas Villalba

— Primeiramente, obrigado a todos que estão aqui. Estou muito feliz de estar no Glorioso, tentando me adaptar o mais rapidamente possível para ajudar onde for necessário. Encontrei um grupo excelente, se nota a família que existe aqui, isso facilita essa minha primeira saída do Uruguai. Que seja um grande ano — iniciou o jogador.

— Sei um pouco da história e sobretudo de compatriotas. Conheci o Loco Abreu, o que fez aqui. Sei o ídolo que ele é aqui, também pude compartilhar ano passado com o Nicolás Lodeiro, que também jogou aqui. (…) Sei a qualidade dos jogadores uruguaios que passaram por aqui, então é algo lindo que tenham tantos uruguaios no elenco (Santi Rodríguez e Mateo Ponte).

Lucas Villalba ainda não pode ser registrado como novo reforço do Botafogo devido ao transfer ban aplicado pela Fifa referente à dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, na contratação do meia Thiago Almada. O tema, no momento, não é algo que preocupa o jogador alvinegro.

Lucas Villalba foi apresentado como novo reforço do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

— O transfer ban já é algo administrativo, que entendo que vai se resolver. Estou tranquilo com isso, treinando e fazendo o que eu gosto, que é jogar futebol — destacou Villalba.

O atacante vem treinando forte sob o comando de Martín Anselmi, que já apontou suas características de um trabalho intenso para o longo calendário de 2026. Os primeiros momentos no CT Lonier são de adaptação, mas muitos elogios ao que vem sendo feito em campo para preparação da temporada.

— Início de ano sempre cansa um pouco mais… Estávamos de férias. Mas sim, são trabalhos muitos intensos. Ele tem muito claro essa ideia e trata de nos transmitir isso. É bom entender o que o técnico pede. E é isso, vamos nos adaptar à intensidade do futebol brasileiro e aos jogos seguidos que temos a fazer.

Veja outras respostas de Lucas Villalba

Jogar no Glorioso

— É um clube diferente. Vou sempre tentar desempenhar um bom papel, mas quando não acontecer terei sempre a mesma atitude. Ter tantos jogadores que são referências é uma motivação extra para tentar ter boas atuações. Vou deixar tudo de mim em campo.

Características

— Me considero um jogador que se destaca pela velocidade, pela intensidade e tentarei aproveitar isso.

