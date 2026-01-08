Assista à íntegra da apresentação de Lucas Villalba, reforço do Botafogo

O Botafogo apresenta nesta quinta-feira (8) o atacante uruguaio Lucas Villalba como novo reforço para a temporada de 2026. O jogador concede entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos a partir das 13h. Assista à coletiva de imprensa do atleta alvinegro:

Villalba foi o primeiro reforço anunciado pela SAF so Glorioso para 2026. Ele vinha se destacando com a camisa do Nacional-URU e assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2029.

O atacante já treina com os companheiros sob o comando do técnico Martín Anselmi desde o último domingo (4), data de reapresentação do elenco alvinegro. Ele ainda não foi regularizado devido ao transfer ban sofrido pelo Botafogo referente à dívida com o Atlanta United na compra do meia Thiago Almada, em 2024.

Além de Villalba, o Botafogo também acertou as chegadas dos zagueiros Riquelme Felipe e Ythallo, e tem negociações avançadas pela contratação do volante Criatian Medina.

Lucas Villalba em primeiro treino com o elenco do Botafogo (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

Conheça o novo reforço do Botafogo

Villalba começou sua trajetória nas categorias de base Boston River, do Uruguai. Apesar disso, ele não chegou a atuar pelo time principal do clube. Em 2023, o ponta-direita teve a primeira oportunidade profissional no Tacuarembó, da segunda divisão uruguaia. Por lá, disputou 27 jogos e marcou três gols, o que lhe garantiu uma transferência para o Montevideo City Torque, do Grupo City, em 2024.

Pelo City Torque, Villalba atuou em 36 partidas, com seis gols e três assistências. O desempenho o levou a ser convocado pela seleção do Uruguai para amistoso com a Guatemala, mas não enteou em campo, antes de ser contratado pelo Nacional no início de 2025.

