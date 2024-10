Vitinho, lateral do Botafogo, em partida contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores, em Montevidéu. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 31/10/2024 - 14:29 • Rio de Janeiro

O Botafogo segurou o Peñarol, nesta quarta-feira (30), em jogo de volta das semifinais, e confirmou a vaga para a decisão da Libertadores de forma inédita. Com cinco gols de vantagem, o Alvinegro entrou com um time misto e avançou para a decisão com um resultado de 6 a 3 no agregado. O lateral Vitinho, um dos nomes da campanha, exaltou as partidas feita pelo Glorioso nas semifinais.

➡️ ANÁLISE: Botafogo sofre, amadurece e dá mais um passo rumo à Glória Eterna

➡️ Ônibus com torcedores do Botafogo são apedrejados na fronteira entre Uruguai e Brasil

– Foram dois confrontos difíceis com o Peñarol, a gente sabia que eles iriam dificultar o nosso estilo de jogo. Fizemos um grande segundo tempo no jogo de ida, com muita confiança e isso foi o fator determinante para que a gente construísse a vantagem. Aqui no Uruguai a gente focou bastante em manter a concentração, sabíamos que seria outro jogo difícil, com a torcida pressionando. Felizmente a equipe manteve a tranquilidade nos 90 minutos e conseguimos confirmar a classificação - disse Vitinho.

O Botafogo fez grande campanha até chegar a final, eliminando Palmeiras, São Paulo e Peñarol. Contando com a LDU na fase de grupos, foram quatro campeões da principal competição sul-americana que ficaram pelo caminho, totalizando doze títulos.

– A gente vem construindo grandes coisas nessa temporada, é um momento muito importante a história do clube. Enfrentamos adversários difíceis que mostram a força do futebol sul-americano e toda a sua história. Isso com certeza nos fortalece, vamos comemorar, mas amanhã já temos que virar a chave para o nosso próximo compromisso e dar sequência ao nosso trabalho. É assim que a gente tem feito e vamos seguir - finalizou.

O Glorioso enfrenta o Atlético-MG pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição. Antes disso, entra em campo na próxima terça-feira (5) em clássico contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 21h30m (de Brasília). O Alvinegro defende a posição no topo da tabela, com 64 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado com 61.

Jogadores do Botafogo antes da partida contra o Peñarol, pela semifinal da Libertadores. (Foto: DANTE FERNANDEZ/ AFP)