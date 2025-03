O Eagle Football Group, holding de clubes de futebol da qual faz parte o Botafogo, de John Textor, divulgou balanço financeiro do primeiro semestre da temporada e registrou um prejuízo líquido de 117 milhões de euros (cerca de R$ 723 milhões). Com o relatório, o Lyon, um dos principais times do grupo, pode sofrer risco de rebaixamento.

Na última quarta-feira (26), a direção do Eagle Football Group se reuniu para aprovar os dados financeiros do primeiro semestre da temporada. O prejuízo líquido registrado superou os 66,6 milhões de euros do mesmo período na temporada anterior (2023/24), com uma variação de 75,5%.

Apesar do cenário adverso, as dívidas totais da holding diminuíram de 505,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 3,1 bilhões) para 445,5 milhões de euros (cerca de R$ 2,7 bilhões).

Em situação financeira delicada, Lyon de Textor corre risco

A situação do Lyon é a mais alarmante. A Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) determinou que o clube será rebaixado ao final da temporada da Ligue 1, caso não consiga melhorar sua situação financeira.

John Textor é proprietário da holding que controla o Lyon e o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O patrimônio líquido do Lyon, segundo o relatório, também está negativo em 78 milhões de euros. A queda significativa no valor somado em vendas de jogadores, que passou de 78,3 milhões de euros em 2023 para 23,2 milhões de euros em 2024, foi um fator crucial para a crise.

A classificação para a Champions League, então, se torna essencial para salvar o Lyon. Com a vaga no torneio, cada clube recebe 18,62 milhões de euros só por participar da fase de grupos, que poderiam ajudar a aliviar as finanças do clube francês.

Atualmente, o Lyon ocupa a quinta colocação no Campeonato Francês, com 45 pontos, e está na zona de classificação para a Liga Europa, com dois pontos de vantagem sobre o Monaco e a dois do Nice. O próximo compromisso do Lyon será contra o Strasbourg, nesta sexta-feira (28), às 16h45 (de Brasília).