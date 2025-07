Kaio volta a usar sobrenome Pantaleão e vive expectativa pelo primeiro gol no Botafogo

O zagueiro Kaio Fernando voltou a assinar como Kaio Pantaleão nos uniformes e materiais oficiais do Botafogo. A mudança de nome, visível no empate em 1 a 1 com o Corinthians neste sábado (26), no Estádio Nilton Santos.

Em boa fase, Pantaleão vem se consolidando como peça importante do técnico Davide Ancelotti. Contra o Corinthians, teve mais uma atuação segura e mostrou entrosamento crescente com Alexander Barboza, com quem forma a dupla de zaga titular. Agora, o zagueiro quer ir além da defesa e sonha com o primeiro gol pelo clube.

— Acho que todo jogador tem essa vontade de querer marcar, de querer ajudar a equipe. E essa é a minha vontade. Eu creio que logo vai sair meu gol. Estou buscando isso — disse Kaio Pantaleão, em entrevista à Botafogo TV.

Kaio Pantaleão em apresentação do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Desde que chegou ao Botafogo, o defensor já disputou cinco partidas, quatro delas como titular. Com boa leitura de jogo, força física e posicionamento firme, Pantaleão rapidamente conquistou espaço e se adaptou ao estilo do futebol brasileiro, após anos atuando no exterior.

Revelado pela Ferroviária-SP, o zagueiro é natural de Araraquara e também defendeu o Athletico Paranaense antes de iniciar sua trajetória internacional em 2017. Passou dois anos no Santa Clara, de Portugal, e depois se transferiu para o futebol russo, onde jogou no Krasnodar.

De volta ao Brasil, o jogador vê uma evolução no cenário nacional e enxerga uma liga mais atrativa e forte tecnicamente.

— Hoje em dia o futebol brasileiro está muito competitivo, com a chegada de diversos jogadores. Isso é importante para quem está voltando também. A visibilidade aumentou bastante, especialmente com foco na próxima Copa do Mundo — analisou.