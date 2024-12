No último sábado (30), o Botafogo conquistou a taça mais importante da sua história, ao vencer o Atlético-MG, por 3 a 1, na final da Libertadores, e conquistar o título continental inédito. A conquista levou milhares às ruas do Rio de Janeiro para comemorar junto com o elenco, e as faixas de campeão se tornaram o desejo maior dos botafoguenses. Mas, nas redes socias, os torcedores se deram conta de erros nas faixas adquiridas.

continua após a publicidade

▶️ Decisivo na Libertadores, Savarino alcança marcas históricas pelo Botafogo

▶️ Botafogo pode ganhar mais quatro títulos em dezembro; entenda

Erros como a falta de alguns jogadores da equipe alvinegra, erros de digitação, jogadores repetidos e nomes escritos errados foram expostos na medida em que os torcedores foram se dando conta. A situação foi tão recorrente, que virou uma grande corrente. Confira alguns relatos:

Os torcedores caíram na brincadeira e foram postando as 'faixas de campeões' adquiridas na comemoração do título.

Mas, a festa ainda não acabou. O Alvinegro é o atual líder do Campeonato Brasileiro, e pode garantir o título nacional já nesta quarta-feira (4), caso vença o Internacional, no Beira-Rio, e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, no Mineirão. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) para ambas as partidas. Caso, não aconteça, a definição do campeão nacional será na última rodada, quando o Botafogo encara o São Paulo, no Nilton Santos, no próximo domingo (8).

continua após a publicidade

Torcedores do Botafogo reparam em erros em suas faixas de campeão. (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo