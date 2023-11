O meme está atualizado. Tomar duas viradas por 4 a 3 em jogos decisivos no intervalo da semana muito possivelmente é algo inédito, mesmo com as coisas só acontecendo com o Botafogo. Por outro lado, se nada parece dar certo para a equipe carioca, em Santos as coisas se encontraram mesmo com a equipe do Peixe insistindo nos erros.