Campeão do Brasileirão com 79 pontos, seis a mais do que o Palmeiras, o segundo colocado, o Botafogo também alcançou nesse domingo (8), no Nilton Santos, uma marca histórica para o clube na era dos pontos corridos: nunca antes a equipe somara tantos pontos numa única edição do campeonato.

A pontuação deste ano superou em 15 pontos o recorde anterior, alcançado no ano passado, quando o Botafogo terminou na quinta colocação, com 64. Em 2023, o Palmeiras levou o título ao chegar aos 70 pontos — vice este ano, a equipe paulista somou mais do que na temporada vitoriosa (73).

Nesse domingo, após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo e a consagração diante da torcida, o técnico Artur Jorge enalteceu a campanha do Botafogo e ressaltou que o time comemorou cada ponto conquistado, em especial nos três últimos jogos, diante de Palmeiras, Internacional e São Paulo.

— Desde o jogo em São Paulo, desde o Palmeiras, não havia margem de erro. Para nós, cada ponta era ouro, cada vitória era decisiva. E nós conquistamos todos até chegarmos aqui — declarou o treinador ainda no gramado, enrolado a uma bandeira de Portugal.

Na história dos pontos corridos, o recorde de pontos em uma única edição foi alcançado pelo Cruzeiro, em 2003, no primeiro ano em que o Brasileirão foi disputado nesse formato. À época, contudo, eram 24 times e 46 jogos. No formato com 20 clubes e 38 partidas, a maior pontuação já atingida é do Flamengo de 2019. Na ocasião, o rubro-negro encerrou a competição com 90.

Sequência invicta é outro recorde do Botafogo campeão

Ao superar o São Paulo no Nilton Santos, o Botafogo encerrou o Brasileirão com uma sequência de 16 jogos de invencibilidade, a maior da competição, ao lado do Inter — o clube gaúcho encerrou sua série invicta na semana passada, ao perdeu por 3 a 2 para o Flamengo.