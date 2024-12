Inédito: Botafogo quebra recorde com título do Brasileirão 2024

Além do título do Brasileirão, o Botafogo quebrou um recorde histórico da competição ao vencer neste domingo o São Paulo, por 2 a 1, no Nilton Santos, pela 38ª rodada. O título, depois de 29 anos de jejum, ganhou gosto ainda mais especial porque o Glorioso deixou marcado um feito importante: o campeão com a maior sequência invicta do Brasileirão de pontos corridos.

O Botafogo chegou a 16 partidas seguidas sem saber o que é perder no campeonato, igualando o número do Internacional. A equipe de Porto Alegre perdeu a invencibilidade na 36ª rodada do Brasileirão, com a derrota por 3 a 2, para o Flamengo, no Maracanã.

Torcida do Botafogo durante o jogo contra o São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sequência invicta do Botafogo no Brasileirão 2024

Botafogo 4 x 1 Flamengo

4 x 1 Flamengo Bahia 0 x 0 Botafogo

Botafogo 2 x 0 Fortaleza

2 x 0 Fortaleza Botafogo 2 x 1 Corinthians

2 x 1 Corinthians Fluminense 0 x 1 Botafogo

Botafogo 0 x 0 Grêmio

0 x 0 Grêmio Athletico 0 x 1 Botafogo

Botafogo 1 x 1 Criciúma

1 x 1 Criciúma Bragantino 0 x 1 Botafogo

Botafogo 3 x 0 Vasco

3 x 0 Vasco Botafogo 0 x 0 Cuiabá

0 x 0 Cuiabá Atlético-MG 0 x 0 Botafogo

Botafogo 1 x 1 Vitória

1 x 1 Vitória Palmeiras 1 x 3 Botafogo

Internacional 0 x 1 Botafogo

Botafogo 2 x 1 São Paulo

O jogo do título do Brasileirão

O Botafogo venceu o São Paulo por 2 a 1, no Nilton Santos, neste domingo, e se consagrou campeão brasileiro, encerrando um jejum de 29 anos. Apesar de um começo devagar, Savarino abriu o placar para o Glorioso, William Gomes empatou para o Tricolor, mas Gregore marcou nos minutos finais para confirmar o título nacional e explodir o estádio alvinegro. Agora, sem tempo de comemorar, o a delegação embarca para Doha, onde vai disputar a Copa Intercontinental na próxima semana.

Botafogo rumo ao Intercontinental

O próximo compromisso do Botafogo é pela segunda rodada da Copa Intercontinental. Após festejar o título do Brasileirão, o Glorioso encara o Pachuca, do México, na quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, construído para sediar a Copa do Mundo FIFA de 2022, no Qatar.

