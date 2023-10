Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares voltou a marcar após dois meses de jejum. Nesta segunda-feira, no estádio Nilton Santos, o centroavante saiu do banco de reservas para impedir a derrota do Botafogo para o Goiás, decretando o empate em 1 a 1 - Lucas Halter abriu o placar para o Esmeraldino. O resultado manteve o Glorioso na liderança com sete pontos de vantagem para o 2º colocado, agora o Red Bull Bragantino.



O camisa 9 não marcava desde o dia 2 de agosto, quando fez um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Depois disso, o atacante sofreu uma lesão que o deixou longe dos gramados por quase um mês. No retorno, passou em branco contra Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians.



Esse foi o 14º gol de Tiquinho no Brasileirão, o 26º do atacante na temporada - seu recorde pessoal. Essa, inclusive, é a segunda maior marca de um botafoguense na história dos pontos corridos. Soares está a apenas um tento de igualar a marca de Dodô, alcançada no Brasileiro de 2007. Na ocasião, o 'Artilheiro dos gols bonitos' marcou 15 vezes em 27 jogos. Tiquinho tem 14 em 21.



Na história do Campeonato Brasileiro, o recordista de gols pelo Botafogo em uma única edição é Túlio. O Maravilha marcou 23 vezes em 1995, ano em que o clube conquistou seu primeiro título da competição. O ex-camisa 7, aliás, é também o maior goleador da equipe na história da disputa nacional com 69 bolas na rede.



MAIORES ARTILHEIROS DO BOTAFOGO EM UMA EDIÇÃO DO BRASILEIRO

- Por pontos corridos



1- Dodô - 15 gols (2007)

2 - Tiquinho - 14 gols (2023*)

Alex Alves - 14 gols (2005)

4 - Loco Abreu - 13 gols (2011)

5 - André Lima - 12 gols (2007)