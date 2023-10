Só que, aos poucos, o ritmo foi ficando "picotado" por cera do Goiás e por problemas no rádio do árbitro. A equipe de Bruno Lage voltou a passar por momentos confusos ofensivamente e só teve um alento com a entrada de Matías Segovia. O paraguaio deu brecha para Tchê Tchê finalizar no travessão. A reta final demonstrou equilíbrio, mas novamente a equipe pecou pela falta de tranquilidade ao definir as jogadas, foi travado pela defesa esmeraldina e viu dois pontos escaparem.