O Botafogo vacilou e só empatou com o Goiás por 1 a 1 no Nilton Santos, nesta segunda (2), no encerramento da 25ª rodada do Brasileirão. Lucas Halter abriu o placar para o Esmeraldinho e Tiquinho Soares, que começou no banco de reservas, empatou para o Glorioso no segundo tempo. Ao fim do jogo, o técnico Bruno Lage foi vaiado pelos torcidores presentes no estádio. O Botafogo segue na liderança, com 52 pontos, sete de vantagem para o Red Bull Bragantino, segundo colocado. O Goiás, com o empate, deixou a zona de rebaixamento e é o 16º, com 27 pontos. Veja os melhores momentos no player acima!