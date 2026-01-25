Textor vê popularidade cair enquanto trabalha em crise da SAF do Botafogo

Protestos marcaram o sábado (24) do Botafogo, dia da vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, no Estádio Nilton Santos. Horas antes do duelo, no entanto, John Textor concedeu entrevista que agitou os bastidores da SAF em meio à crise financeira.

Textor deu declarações otimistas sobre os próximos dias do Alvinegro. O empresário projetou entrada de aporte robusto para cobrir as contas e ainda resolver o transfer ban aplicado pela Fifa referente à dívida com o Atlanta United na compra de Thiago Almada.

O pronunciamento em participação no canal "Arena Alvinegra" caiu como um alívio internamente na SAF. Conforme apurou o Lance!, a ausência do empresário no dia a dia do clube já vinha incomodando, não só pessoalmente como para atualizações dos planos. A ultima viagem ao Rio de Janeiro aconteceu em dezembro, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2025.

Isso, no entanto, está prestes a acabar. John Textor garantiu que marcará presença no Nilton Santos na próxima quinta-feira (29) para a estreia no Brasileirão, contra o Cruzeiro. A tendência é de uma entrevista coletiva do empresário para falar sobre o momento financeiro do projeto.

Torcedores do Botafogo protestam contra John Textor (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Tom sobe na torcida do Botafogo

Outrora venerado pelo resgate do protagonismo e títulos conquistados, Textor vê sua popularidade despencar na torcida do Botafogo. Os protestos foram em cima da necessidade de aporte no clube para operações e sobre ações na janela. As promessas do estadunidense para 2026, até então não cumpridas, irritam os alvinegros. Há ala da torcida que pede sua saída.

— Isso é um absurdo. Somos donos de 90% deste clube. Eu sou o proprietário majoritário da Eagle, que detém os 90%. É bem possível que a propriedade mude com os próximos investimentos, com esses investidores que estou trazendo. E isso é bom. Mas quando as coisas ficam difíceis, você não desiste. Isso é ridículo. As coisas eram impossíveis quando cheguei a este clube — disse John Textor.

Ainda não há uma data nem previsão para resolução dos problemas financeiros da SAF. Textor indicou que terá um aporte na próxima semana com ajuda de outros sócios, em negócios fora da Eagle Football, com a possibilidade de os investidores se tornarem sócios da SAF do Botafogo no futuro. Novamente tom positivo e promessas.

Enquanto isso, a diretoria do Botafogo, que toca o dia a dia no CT Lonier, aguarda o "ok" para regularizar as situações dos três contratados, Riquelme e Ythallo, zagueiros, e Lucas Villalba, atacante, e avançar por mais reforços. A SAF também vê problemas de atrasos em direito de imagem e FGTS com jogadores, também a serem resolvidos após entrada de verba nos cofres.

