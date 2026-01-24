menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Textor revela 'sinal verde' ao Botafogo para novas contratações

Dono da SAF ligou para diretores alvinegros há dois dias

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
19:54
Atualizado há 1 minutos
John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraJohn Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
John Textor falou em live ao canal "Arena Alvinegra" sobre a situação financeira do Botafogo e revelou um "sinal verde" para novas contratações. O dono da SAF do clube explicou que tem aprovação do conselho da Eagle de um novo investimento financeiro. Um dos fins desse dinheiro é resolver o transfer ban.

— Não vou falar de nomes de jogadores, mas posso dizer que há dois dias eu liguei para o Alessandro Brito e para o Thairo e dei um sinal verde para eles fecharem as contratações dos nossos alvos. Eles tem minha autorização para continuar indo atrás dos jogadores que temos interesse — disse Textor, que deu detalhes da resolução do transfer ban:

— O dinheiro está aprovado para chegar nessa semana. Todos os atletas que queremos contratar vão poder ser contratados. Eu não falo de datas específicas. Vamos resolver o transfer ban, está aprovado pela Eagle. É tudo o que eu vou dizer.

John Textor promete novo investimento e pede confiança ao vivo

Textor foi questionado na live sobre o tipo de investimento que o Botafogo vai receber nos próximos dias. O empresário explicou o processo, ressaltou que o dinheiro vem de "grandes amigos" dele e pediu confiança aos torcedores.

— Olhando do lado dos negócios, os torcedores vão ter dificuldade de confiar. As negociações que estamos fazendo com Ares precisam ser confidenciais. Prejudica muito o Botafogo se essas negociações não forem sigilosas e elas estão constantemente na imprensa. É uma situação que a gente tem a solução e sabe que no final o torcedor do Botafogo vai ficar feliz, mas você não pode falar nada enquanto está resolvendo isso. Eu sinto muito por isso — disse Textor, que seguiu:

— O que eu posso dizer é que nos últimos dois dias nos finalmente conseguimos trazer dinheiro para o clube. Nós temos uma aprovação do Conselho da Eagle. Eu sou o acionista majoritário, mas eu tenho que respeitar o processo. A boa notícia é que esse investimento que estamos falando sobre foi aprovado pelos diretores da Eagle e estamos esperando trazer uma quantidade significativa de dinheiro nessa semana. Demorou muito, mas agora eu posso falar. Peço desculpas pela falta de transparência, mas isso teve que ser confidencial até a finalização.

Torcedores do Botafogo protestam contra John Textor antes de jogo

Horas antes da partida contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, neste sábado (24), torcedores do Botafogo protestaram contra John Textor, dono da SAF. A principal cobrança foi por transparência em meio à crise financeira.

Três torcidas organizadas lideraram o movimento em uma rua de acesso ao Estádio Nilton Santos. Os alvinegros gritaram palavras de ordem e mostraram toda a insatisfação.

Na sexta-feira, também no Nilton Santos, outros movimentos de torcidas organizadas se reuniram com membros da diretoria da SAF ouviram a posição do clube sobre o transfer ban, que impede o Glorioso de registrar atletas, e o cenário financeiro. Essas, vale destacar, não marcaram presença no protesto.

Torcedores do Botafogo protestam contra John Textor (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Torcedores do Botafogo protestam contra John Textor (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

