Textor revela 'sinal verde' ao Botafogo para novas contratações

John Textor falou em live ao canal "Arena Alvinegra" sobre a situação financeira do Botafogo e revelou um "sinal verde" para novas contratações. O dono da SAF do clube explicou que tem aprovação do conselho da Eagle de um novo investimento financeiro. Um dos fins desse dinheiro é resolver o transfer ban.

— Não vou falar de nomes de jogadores, mas posso dizer que há dois dias eu liguei para o Alessandro Brito e para o Thairo e dei um sinal verde para eles fecharem as contratações dos nossos alvos. Eles tem minha autorização para continuar indo atrás dos jogadores que temos interesse — disse Textor, que deu detalhes da resolução do transfer ban:

— O dinheiro está aprovado para chegar nessa semana. Todos os atletas que queremos contratar vão poder ser contratados. Eu não falo de datas específicas. Vamos resolver o transfer ban, está aprovado pela Eagle. É tudo o que eu vou dizer.

John Textor promete novo investimento e pede confiança ao vivo

Textor foi questionado na live sobre o tipo de investimento que o Botafogo vai receber nos próximos dias. O empresário explicou o processo, ressaltou que o dinheiro vem de "grandes amigos" dele e pediu confiança aos torcedores.

— Olhando do lado dos negócios, os torcedores vão ter dificuldade de confiar. As negociações que estamos fazendo com Ares precisam ser confidenciais. Prejudica muito o Botafogo se essas negociações não forem sigilosas e elas estão constantemente na imprensa. É uma situação que a gente tem a solução e sabe que no final o torcedor do Botafogo vai ficar feliz, mas você não pode falar nada enquanto está resolvendo isso. Eu sinto muito por isso — disse Textor, que seguiu:

— O que eu posso dizer é que nos últimos dois dias nos finalmente conseguimos trazer dinheiro para o clube. Nós temos uma aprovação do Conselho da Eagle. Eu sou o acionista majoritário, mas eu tenho que respeitar o processo. A boa notícia é que esse investimento que estamos falando sobre foi aprovado pelos diretores da Eagle e estamos esperando trazer uma quantidade significativa de dinheiro nessa semana. Demorou muito, mas agora eu posso falar. Peço desculpas pela falta de transparência, mas isso teve que ser confidencial até a finalização.

Torcedores do Botafogo protestam contra John Textor antes de jogo

Horas antes da partida contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, neste sábado (24), torcedores do Botafogo protestaram contra John Textor, dono da SAF. A principal cobrança foi por transparência em meio à crise financeira.

➡️ Entenda as regras do transfer ban que afetam o Botafogo e outros clubes na Libertadores

Três torcidas organizadas lideraram o movimento em uma rua de acesso ao Estádio Nilton Santos. Os alvinegros gritaram palavras de ordem e mostraram toda a insatisfação.

Na sexta-feira, também no Nilton Santos, outros movimentos de torcidas organizadas se reuniram com membros da diretoria da SAF ouviram a posição do clube sobre o transfer ban, que impede o Glorioso de registrar atletas, e o cenário financeiro. Essas, vale destacar, não marcaram presença no protesto.