Anselmi comenta situação do Botafogo com Textor: 'Temos que resolver urgente'
Treinador segue invicto no comando do Glorioso
Após a vitória do Botafogo sobre Bangu, Martín Anselmi foi questionado sobre a crise financeira que o clube vive. Momentos antes do jogo, John Textor falou em live e pediu paciência ao torcedor alvinegro. O dono da SAF também prometeu um aporte de novos investidores no clube nessa semana.
— As coisas tem que ser separadas. Uma coisa é o que acontece fora, o trabalho da diretoria, outra coisa é o que acontece no nosso trabalho, jogadores e comissão técnica. Isso não impacta o nosso trabalho. Nosso trabalho é treinar, melhorar e competir. Onde afeta é que queremos ter um elenco mais profundo, porque vamos precisar de mais jogadores. Entendo que a torcida tem direito de se manifestar e acho que nós, como instituição temos que resolver esse problema urgente. E acho que vamos resolver. O ruído não afeta o campo. Estamos focados no que podemos controlar, o nosso trabalho.
O argentino também falou sobre o desmepnho do time no campo. Anselmi conquistou a segunda vitória e segue invicto desde que assumiu o Glorioso.
— É sempre importante ganhar. Quero destacar que não sofremos gols. É algo que eu cobro muito e quero destacar isso. Temos que seguir melhorando, ainda não consegui revisar o jogo. Amanhã vou revisar o jogo para saber as coisas que temos que seguir melhorando — disse Anselmi, que seguiu:
— Estou feliz com os jogadores. Eles são corajosos, tocam a bola, recuperam a bola rápido, fazem tudo com intensidade. Esse é o caminho. Agora começa o Brasileirão, temos quatro dias para seguir trabalhando.
Em noite de protestos no Estádio Nilton Santos contra John Textor, dono da SAF, neste sábado (24), no Nilton Santos, o Botafogo dominou e venceu o Bangu sem dificuldade pelo placar de 2 a 0 em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Santi Rodríguez e Alex Telles, já na segunda etapa, marcaram os gols do jogo.
John Textor promete novo investimento no Botafogo e pede confiança
O Alvinegro, agora, vira a chave e foca na estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na quinta-feira (29), novamente no Nilton Santos, às 21h30, contra o Cruzeiro.
