Botafogo vence o Bangu pelo Carioca em noite de protestos no Nilton Santos

Em noite de protestos no Estádio Nilton Santos contra John Textor, dono da SAF, neste sábado (24), no Nilton Santos, o Botafogo dominou e venceu o Bangu sem dificuldade pelo placar de 2 a 0 em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Santi Rodríguez e Alex Telles, já na segunda etapa, marcaram os gols do jogo.

O Alvinegro, agora, vira a chave e foca na estreia no Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo na quinta-feira (29), novamente no Nilton Santos, às 21h30, contra o Cruzeiro.

Botafogo em evolução

Foi mais uma grande exibição do time comandado por Martín Anselmi. Apesar do placar em branco no primeiro tempo, o Botafogo deixou mais uma ótima impressão sobre o início de trabalho do treinador argentino, que chegou mudando o jeito de jogar da equipe. Muito toque de bola, jogo aproximado e perde-pressiona como destaques.

Nos primeiros 45 minutos, o Glorioso teve 74% de posse de bola e alto volume de jogo diante do Bangu, que contou com noite inspirada do goleiro Bruno. Foram quatro grandes intervenções em finalizações de Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Allan.

O cenário ficou ainda mais tranquilo após a abertura do placar, com Santi Rodríguez em cobrança de falta aos nove da segunda etapa, contando com auxilio luxuoso do goleiro do Bangu. Depois disso, Anselmi promoveu alterações para dar rodagem a outras peças importantes no elenco, o que não diminuiu o ritmo do Botafogo.

Logo após a parada técnica, escapando em velocidade com Artur, a jogada se desenvolveu até Matheus Martins ser derrubado dentro da área. Pênalti marcado e convertido pelo capitão Alex Telles em linda cobrança no canto esquerdo.

Em um sábado chuvoso marcado por muitos protestos, antes e durante o jogo, mais uma atuação convincente do Botafogo no Campeonato Carioca. No Estadual, a equipe foi a nove pontos e lidera o Grupo B.

Torcedores do Botafogo protestando contra John Textor (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

✅Ficha técnica

BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

4ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA 2026

📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos

🟨 Arbitragem: Tarcizo Pinheiro Caetano

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Soares

🖥️: Grazianni Maciel Rocha

Gols: Santi Rodríguez 9'/2ºT e Alex Telles 29'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Montoro (BOT); Sibito (BAN)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Neto; Mateo Ponte, Newton e Marçal; Vitinho, Danilo, Allan (Alexander Barboza), Montoro (Barrera), Santi Rodríguez (Artur) e Nathan (Alex Telles); Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi.

BANGU: Bruno; Caio Felipe, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Dioguinho, Mauro Silva (Kauan) e Walber; Garrinsha (Luizinho), Sibito (Douglas Lima) e PK. Técnico: Tinoco.