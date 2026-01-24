Comentarista reprova atitude de Montoro em jogo do Botafogo: 'Pelo amor de Deus'

O Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0, na noite deste sábado (24), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. No Estádio Nilton Santos, Santiago Rodriguez e Alex Telles sacramentaram a vitória do Glorioso pelo segundo jogo seguido.

Aos 25 minutos do segundo tempo, Álvaro Montoro foi substituído pelo técnico Martin Anselmi. De acordo com a repórter Duda Dalponte, do "Sportv", o argentino saiu irritado e foi direto para o vestiário. Na transmissão, em tom descontraído, Felipe Bastos reprovou a atitude do jovem.

- Calma, Montoro. Fez gol no último jogo, o treinador gosta de você. Não é hora de criar problema. Pelo amor de Deus, Montoro, calma! - comentou Felipe Bastos sobre o jovem do Botafogo.

Santi Rodríguez e Danilo comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Como foi o jogo do Botafogo

Foi mais uma grande exibição do time comandado por Martín Anselmi. Apesar do placar em branco no primeiro tempo, o Botafogo deixou mais uma ótima impressão sobre o início de trabalho do treinador argentino, que chegou mudando o jeito de jogar da equipe. Muito toque de bola, jogo aproximado e perde-pressiona como destaques.

Nos primeiros 45 minutos, o Glorioso teve 74% de posse de bola e alto volume de jogo diante do Bangu, que contou com noite inspirada do goleiro Bruno. Foram quatro grandes intervenções em finalizações de Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Allan pelo Botafogo.

O cenário ficou ainda mais tranquilo após a abertura do placar, com Santi Rodríguez em cobrança de falta aos nove da segunda etapa, contando com auxilio luxuoso do goleiro do Bangu. Depois disso, Anselmi promoveu alterações para dar rodagem a outras peças importantes no elenco, o que não diminuiu o ritmo do Botafogo.

Logo após a parada técnica, escapando em velocidade com Artur, a jogada se desenvolveu até Matheus Martins ser derrubado dentro da área. Pênalti marcado e convertido pelo capitão Alex Telles em linda cobrança no canto esquerdo para o Botafogo.

Em um sábado chuvoso marcado por muitos protestos, antes e durante o jogo, mais uma atuação convincente do Botafogo no Campeonato Carioca. No Estadual, a equipe foi a nove pontos e lidera o Grupo B.