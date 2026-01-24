John Textor promete novo investimento no Botafogo e pede confiança ao vivo
Dono da SAF revelou aprovação do Conselho da Eagle
John Textor enfim quebrou o silêncio em meio aos problemas financeiros vividos pelo Botafogo. O dono da SAF do clube falou em live no canal "Arena Alvinegra", pediu confiança aos torcedores e prometeu um novo aporte financeiro.
— Olhando do lado dos negócios, os torcedores vão ter dificuldade de confiar. As negociações que estamos fazendo com Ares precisam ser confidenciais. Prejudica muito o Botafogo se essas negociações não forem sigilosas e elas estão constantemente na imprensa. É uma situação que a gente tem a solução e sabe que no final o torcedor do Botafogo vai ficar feliz, mas você não pode falar nada enquanto está resolvendo isso. Eu sinto muito por isso — disse Textor, que seguiu:
— O que eu posso dizer é que nos últimos dois dias nos finalmente conseguimos trazer dinheiro para o clube. Nós temos uma aprovação do Conselho da Eagle. Eu sou o acionista majoritário, mas eu tenho que respeitar o processo. A boa notícia é que esse investimento que estamos falando sobre foi aprovado pelos diretores da Eagle e estamos esperando trazer uma quantidade significativa de dinheiro nessa semana. Demorou muito, mas agora eu posso falar. Peço desculpas pela falta de transparência, mas isso teve que ser confidencial até a finalização.
Textor foi questionado na live sobre o tipo de investimento que o Botafogo vai receber nos próximos dias. O empresário explicou o processo e ressaltou que o dinheiro vem de "grandes amigos" dele.
— A estrutura montada para a chegada desse capital é pensada para permitir que esses novos investidores, que são grandes amigos meus, se tornem donos do Botafogo também. Esses parceiros estão juntando o capital deles comigo e isso é um caminho para sermos acionistas majoritários. É uma nova estrutura que vai nos dar mais independência do que o modelo anterior da Eagle e da Ares. Estou muito feliz com isso. Esses novos investidores não são pessoas que estão chegando de paraquedas, eles estão trilhando um caminho para se tornarem donos junto comigo.
John Textor enfrenta dificuldade no Botafogo
O Glorioso corre contra o tempo para entrar em acordo e pagar o Atlanta United, dos Estados Unidos, referente à dívida na compra de Thiago Almada. O clube foi acionado pelos estadunidenses na Fifa e, após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), punido com transfer ban de três janelas.
Em meio a isso, chama atenção o sumiço de John Textor, que segue em batalhas judiciais com demais sócios da Eagle e com o fundo Ares. O empresário não aparece no Rio de Janeiro desde o fim de 2025, o que também tem incomodado funcionários da SAF.
Torcedores do Botafogo protestam contra John Textor antes de jogo
Horas antes da partida contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, neste sábado (24), torcedores do Botafogo protestaram contra John Textor, dono da SAF. A principal cobrança foi por transparência em meio à crise financeira.
Três torcidas organizadas lideraram o movimento em uma rua de acesso ao Estádio Nilton Santos. Os alvinegros gritaram palavras de ordem e mostraram toda a insatisfação.
Na sexta-feira, também no Nilton Santos, outros movimentos de torcidas organizadas se reuniram com membros da diretoria da SAF ouviram a posição do clube sobre o transfer ban, que impede o Glorioso de registrar atletas, e o cenário financeiro. Essas, vale destacar, não marcaram presença no protesto.
