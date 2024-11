Textor questiona arbitragem após empate entre Botafogo e Vitória: ‘Estranho’

John Textor ficou na bronca com a arbitragem após o empate do Botafogo em 1 a 1 com o Vitória neste sábado (23), pela 35ª rodada do Brasileirão. Questionado sobre a expulsão de Tiquinho Soares, o empresário disse não ter entendido o que aconteceu no lance, mas demonstrou insatisfação com o tempo de acréscimo.

- Eu não sei nada sobre o cartão vermelho. O que era para o cartão vermelho? Ele entrou com a cabeça? Foi por isso? Olha, eu não tenho nenhum problema com o árbitro. Eu estava muito surpreso, porque depois de todo o tempo desperdiçado, as contusões, o antijogo intencional, eu acho que (apenas) seis minutos (de acréscimo) foi estranho - declarou John Textor.

- Eu acho que o árbitro tem o tempo nas mãos. Ele pode ir assistir ao jogo novamente e aprender algo sobre o seu próprio trabalho. Eu acho que seis minutos é loucura. Mas não foi por isso que o jogo terminou em empate. Mesmo se ele adicionasse mais três minutos, isso não seria garantia que iríamos vencer. Mas sim, isso foi estranho - completou o dono da SAF do Botafogo.

Como foi o jogo?

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Vitória, neste sábado (23), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tinha a necessidade dos três pontos para se manter na liderança. No entanto, aos 20 minutos do primeiro tempo, um balde de água fria caiu sobre o Nilton Santos: gol de Alerrando e, ao mesmo tempo, gol do Palmeiras contra o Atlético-GO. Nos minutos finais, Wagner Leonardo marcou contra para o empate do Glorioso. Mesmo com o resultado, a equipe de Artur Jorge perde a liderança da competição, e assume a segunda colocação, com 70 pontos, mesma pontuação do time paulista, que assume a ponta por ter uma vitória a mais. A equipe de Carpini chega aos 42 pontos e termina o sábado na 12ª posição.

