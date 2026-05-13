Textor acusa existência de 'facção' no Botafogo e confronta Montenegro

Na madrugada desta quarta-feira (13), John Textor utilizou suas redes sociais para confrontar Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo. Apesar de não possuir nenhum cargo formal no clube atualmente, Montenegro segue nos holofotes da mídia, especialmente por ser um "anti-Textor" declarado.

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Textor aproveitou também para atualizar o status da sua relação com a Eagle Bidco, que teve seus direitos políticos no Botafogo suspensos nesta terça (12).

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"As disputas dentro da Eagle afetaram o torcedor do Botafogo por tempo demais. O mesmo vale para a obstrução por parte de uma pequena facção dentro do Clube Social. Agora posso informar um alinhamento de ideias com a Ares para encerrar a disputa, trazer capital para acabar com as punições de transferências e permitir que o OL e o Botafogo sigam caminhos separados. Precisamos da aprovação do Clube Social, a qual pedirei respeitosamente amanhã, e voltaremos a disputar títulos mais uma vez. Vamos, Botafogo."

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Em entrevista recente ao "Canal do Anderson Motta", o ex-presidente do Botafogo proferiu insultos a Textor, incluindo uma acusação de "covarde", que irritou bastante o norte-americano. Como não escuta nada calado, John rebateu os insultos e desafiou Montenegro a seguir seu exemplo.

"Sério, o ausente da Bola de Ouro está me chamando de covarde. Eu já fui chamado de muitas coisas, mas 'covarde' nunca foi uma delas. Carlos, por que não segue meu exemplo, se muda para os Estados Unidos, onde você nem fala o idioma, compra o Dallas Cowboys e entrega um troféu do Super Bowl? Aí você pode me chamar de covarde!"

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Botafogo se aproxima de dias decisivos

O Botafogo tem uma Assembleia Geral Extraordinária marcada para esta quinta-feira (14). A primeira convocação está prevista para as 11h. Caso não haja quórum, uma nova convocação será realizada em 19 de maio. A Assembleia irá deliberar sobre a nomeação de Durcésio Andrade Mello como gestor temporário da SAF Botafogo, condicionado ao voto favorável do Botafogo de Futebol e Regatas.

John Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo por decisão de um tribunal arbitral ligado à FGV, em meio a disputas internas envolvendo sócios da Eagle Football Holdings e administradores da empresa. Entre as acusações discutidas nos processos estão má gestão, ausência de aportes financeiros e realização de empréstimos considerados onerosos.