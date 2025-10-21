Torcedores do Botafogo lamentam antiga investida de Textor em Rayan, do Vasco
Lyon chegou a fazer uma proposta por joia vascaína
Após brilhar na vitória do Vasco diante do Fluminense, Rayan foi muito comentado também entre os torcedores do Botafogo. O motivo é que o xodó de Fernando Diniz já foi alvo de John Textor, dono do Botafogo, em outras janelas de transferências. Com a alta do atleta, alguns internautas lamentam a negociação não ter se concretizado.
Rayan já foi alvo de Textor, dono do Botafogo, em outras janelas
Xodó de Fernando Diniz no Vasco, Rayan já foi alvo de John Textor, dono do Botafogo, em outras janelas de transferências. Não é de hoje o interesse do futebol europeu pelo atacante, que esteve na mira do Lyon, da França.
Em agosto do ano passado, representantes do Lyon estiveram no Nilton Santos para assistir Rayan jogar na vitória do Vasco sobre o Fluminense. O atacante, que na época tinha acabado de completar 18 anos, entrou no segundo tempo do clássico.
Na época o Lyon chegou a fazer uma proposta por Rayan. No entanto, a negociação era complexa por não só envolver o clube francês.
O cenário agora é outro
Do ano passado para os dias de hoje tudo mudou. Rayan evoluiu e hoje é uma das principais peças do Vasco de Fernando Diniz. Apesar de já ter recebido propostas no passado, a chegada do treinador fez Rayan se tornar fundamental no elenco e "inegociável". O técnico espera que o atacante permaneça no clube pelo menos até o final do ano.
Sob o comando de Diniz, o Rayan se transformou em uma das grandes revelações do futebol brasileiro e já desperta o interesse de gigantes europeus. Sua multa rescisória está fixada em aproximadamente 40 milhões de euros, valor considerado acessível para clubes europeus com alto poder de investimento.
