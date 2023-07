- Ainda não ganhamos nada. E essas têm sido as palavras do nosso capitão Marçal, sempre que ele fala com a equipe. Temos que continuar a trabalhar. No final do jogo foi assim. Repeti as palavras do Marçal. Mas realmente foi uma energia muito forte hoje. Estamos em um momento muito bom, mas amanhã vai haver um deslize, um jogador que vai falhar, tomar um gol primeiro. Mas se a energia continuar assim, não podemos perder o controle emocional ou deixar de apoiar a equipe por um deslize de um dia.