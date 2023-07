- O Tiquinho é uma pessoa fantástica. Desde a chegada, ele agregou muito. Não só tecnicamente, mas falando de ambiente. É uma pessoa muito alegre. Ele é meio tímido nas câmeras, mas brinca bastante. Sempre está soltando aquele ritmo de música que ele e outros colegas do norte e nordeste gostam. Sempre qualquer tipo de música, pode ser funk, pagode, daqui a pouco vai estar no ritmo deles no vestiário. A gente acaba entrando na onda. Eu brinquei que parecia que a gente estava no Botafogo da Paraíba na semana passada. No jogo contra o Santos, estava tocando uma música e todos estavam cantando no ritmo deles. É um cara fantástico. A gente tem o privilégio de estar convivendo com ele. Sabíamos que era um jogador extraordinário e vem dando um resultado excelente para o clube. Fico muito feliz pela fase que ele vive.