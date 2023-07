CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> MAS JÁ? Com dois minutos de jogo, Gustavo Sauer aproveitou uma bola na entrada da área e bateu de canhota no ângulo para marcar um golaço e abrir o placar para o Botafogo



> !QUE GOLAÇO! O Coritiba respondeu com Bruno Gomes recebendo um passe de Diogo Oliveira na intermediária e encobrindo Lucas Perri para deixar tudo igual com outro golaço



> CONFUSÃO, EIN? O Coxa chegou a virar a partida, mas o árbitro anulou o gol de Robson com o auxílio do VAR por uma falta questionável na origem da jogada. Poucos minutos depois, Tiquinho Soares fez o 2º gol do líder do Brasileirão



> ANOTOU A PLACA? No 3º gol do Botafogo, Victor Sá pedalou e deu uma caneta em cima de Natanael antes de cruzar para Gustavo Sauer finalizar e colocar a bola no fundo das redes



> !MAIS UM DELE! Em um ótimo contra-ataque, Tiquinho Soares recebeu cruzamento de Victor Sá e deu um peixinho para marcar seu 2º gol no jogo