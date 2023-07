Tiquinho Soares foi o autor de dois gols na goleada do Botafogo sobre o Coritiba por 4 a 1, neste domingo (30), no Nilton Santos. Nas redes sociais, torcedores alvinegros exaltaram o atacante, que marcou o seu 13º gol no Campeonato Brasileiro e segue isolado na artilharia do campeonato.