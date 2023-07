Um dos principais nomes da vitória do Botafogo sobre o Coritiba com duas assistências, Victor Sá elogiou o gramado do Estádio Nilton Santos e ressaltou a importância do "tapetinho" para a grande campanha do Alvinegro dentro de casa. Na zona mista, o camisa sete também comentou sobre as dificuldades dos adversários atuando no Rio de Janeiro.