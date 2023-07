Segue o vice-líder porque o líder disparou! Com um Nilton Santos lotado e com recorde de público do ano, o Botafogo conquistou mais uma vitória em casa no Brasileirão. Tiquinho Soares e Gustavo Sauer marcaram duas vezes cada e comandaram a goleada do Glorioso sobre o Coritiba por 4 a 1. Bruno Gomes fez o gol do Coxa. Veja os melhores momentos da partida no player acima.