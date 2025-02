Supercopa Rei: Botafogo chega a Belém ovacionado pela torcida

Diante de cerca de 100 entusiasmos torcedores e barulhentos torcedores, a delegação do Botafogo chegou ao hotel onde ficará concentrada em Belém, no Pará, pouco antes das 22h desta sexta-feira (31). O hotel alvinegro fica a uma quadra daquele onde está hospedado o Flamengo. No domingo, as duas equipes se enfrentam no Mangueirão, a partir das 16h (de Brasília) para decidir a Supercopa Rei.

A chegada do Botafogo ao hotel transcorreu dentro de relativa tranquilidade — em diferentes momentos, três torcedoras tentaram invadir a área reservada e foram contidas por seguranças. Alexsander Barboza foi o mais solícito dos jogadores e ficou pelo menos dez minutos tirando selfies e autografando camisas. Bastos também atendeu aos torcedores, enquanto os demais entraram direto no hotel.

Para festejar com seu torcedor, o Botafogo também irá exibir a taça da Libertadores da América no Boulevard Shopping Belém neste sábado. O troféu ficará exposto das 10h às 22h, no 2º piso.

Botafogo define o time da Supercopa Rei neste sábado

Na tarde deste sábado, o técnico interino Carlos Leiria irá comandar um treino para definir o time que encara o Flamengo na decisão da Supercopa Rei. A atividade, no CT do Paysandu, será fechada.

A expectativa é de que o comandante do Botafogo promova uma estreia no time, além do retorno de um velho conhecido da torcida.

Apresentado esta semana e já regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, o atacante Artur deve fazer a primeira partida pelo alvinegro. O ex-jogador do Zenit vinha treinando normalmente e depende apenas da escolha de Carlos Leiria para iniciar a partida.

Quem também pode estar em campo é o zagueiro angolano Bastos. Afastado dos gramados desde o início de dezembro por causa de uma lesão na coxa esquerda, o defensor está totalmente recuperado e passou os últimos dias aprimorando o condicionamento físico. Assim, a tendência é de que ele volte a formar a zaga ao lado de Alexander Barboza.