STJD absolve Botafogo por confusão com Atlético-MG pelo Brasileirão

O Botafogo foi julgado, nesta segunda-feira (10), pela confusão na partida contra o Atlético-MG pela 34ª rodada do Brasileirão 2024. O STJD decidiu absolver as equipes envolvidas e liberar os atletas Alexander Barboza e Luiz Henrique, ambos expulsos na ocasião.

A 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal decidiu por absolver tanto o Glorioso quanto o Galo, que haviam sido denunciados no Artigo 257 § 3º (rixa, conflito ou tumulto) do CBJD, que previa multa de até R$ 20 mil.

Alexander Barboza, expulso por "conduta antidesportiva", teve o seu caso arquivado pela Comissão. Assim, como Rubens, do Atlético-MG. Já Luiz Henrique foi punido com um jogo de suspensão, que já foi cumprido. O atleta, hoje, defende o Zenit, da Rússia.

O que aconteceu?

Ao apito final, o clima que já estava tenso durante o jogo, esquentou. Com discussões acaloradas entre Hulk, Barboza, Luiz Henrique, Marlon Freitas e comissões técnicas, as cenas lamentáveis tomaram conta do Independência. A confusão ultrapassou às provocações e se estendeu para a comissão técnica do Botafogo que entrou em conflito com os seguranças do estádio. Por fim, o tumulto foi dissipado e terminou com a expulsão de Luiz Henrique, que arremessou uma garrafa nos seguranças.

O que diz a súmula do árbitro sobre Luiz Henrique

"Cartão Vermelho Direto. Foi culpado de conduta violenta - Informo que quando estávamos no campo de jogo observando o conflito generalizado, vimos um arremesso de uma garrafa preta em direção aos seguranças da equipe mandante, não sendo identificado quem realizou o lançamento. Após recomendação do VAR para uma revisão, identifiquei através das imagens que quem arremessou o objeto (garrafa) foi o atleta de número 7, sr. Luiz Henrique André Rosa da Silva, atingindo uma segurança, causando a expulsão do atleta.

Devido o atleta já ter adentrado ao vestiário, não foi possível a apresentação do cartão vermelho".

O que diz a súmula do árbitro sobre Alexander Barboza

"Segundo cartão amarelo - Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por conduta antidesportiva ao trocar cabeçadas com o adversário. Informo que após finalizada a partida, o atleta expulso, Alexander Nahuel Barboza Ullua, da equipe do Botafogo, adentrou ao campo de jogo correndo e sendo contido por seguranças de sua equipe. Informo ainda que houve um confronto entre seguranças da Arena e seguranças da equipe do Botafogo, após finalizada a partida na zona de acesso aos vestiários. Informo que durante o segundo tempo, sumiram algumas bolas utilizadas na partida, causando retardamento nos reinícios".

