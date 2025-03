Sorteio da Libertadores: veja os possíveis adversários do Botafogo

O Botafogo conhece, nesta segunda-feira (17), os seus primeiros adversários na Libertadores 2025. Sendo o atual campeão da competição, o Glorioso é o cabeça de chave do Grupo A, e já sabe quem pode enfrentar na fase de grupos do torneio. O sorteio acontece às 20h (de Brasília), em na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O campeão da América, sendo cabeça de chave, terá como rivais um time do Pote 2, um do Pote 3 e um do Pote 4. Veja quais equipes integram cada pote:

POTE 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing POTE 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar POTE 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile POTE 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Bahia, Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil

Vale lembrar que, pelo regulamento da competição, equipes de um mesmo país não podem ser sorteadas no mesmo grupo, a menos que uma delas venha da fase prévia. Dessa forma, a única equipe brasileira que o Botafogo pode enfrentar seria o Bahia, que integra o Pote 4.

Veja as datas da Libertadores

Final: 29 de novembro (previsão)

29 de novembro (previsão) Terceira fase: 5 e 12 de março

5 e 12 de março Sorteio da fase de grupos: 17 de março

17 de março Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

2 de abril a 28 de maio Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

4 de junho (previsão) Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

13 e 20 de agosto Quartas de final: 17 e 24 de setembro

17 e 24 de setembro Semifinais: 22 e 29 de outubro

A divisão dos potes é baseada no ranking de 2024 da Conmebol, cuja pontuação foi anunciada no fim do ano passado. Na divisão dos potes, quatro clubes brasileiros estão entre os cabeças de chave: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Internacional está no pote 2, e Fortaleza caiu no pote 3, além do Bahia, no pote 4, após vencer o Boston River na fase prévia.

