Reforço do Botafogo de R$ 90 milhões ensina comemoração para torcida

O uruguaio Santiago Rodríguez, novo reforço do Botafogo, ensinou a sua comemoração para a torcida alvinegra neste sábado (15). Em vídeo publicado nas redes sociais, a patrocinadora master do Glorioso, VBET, compartilhou o momento.

Contratado em 2025, o jogador foi adquirido junto ao New York City, dos Estados Unidos, por um valor fixo de US$ 15 milhões (cerca de R$ 85,6 milhões na cotação atual), além de US$ 2 milhões (R$ 11,4 milhões) em bônus por metas.

Ainda sem estrear pelo Botafogo, o uruguaio aproveitou o momento pós-coletiva de apresentação para ensinar os botafoguenses a fazerem a sua comemoração especial. Confira o vídeo abaixo.

Veja vídeo da comemoração do novo reforço do Botafogo

Santiago Rodríguez foi apresentado pelo Botafogo nesta sexta-feira (14)

O Botafogo apresentou, nesta sexta-feira (14), o principal reforço desta janela de transferências. O uruguaio Santiago Rodríguez chegou com a missão de substituir Thiago Almada no setor de criação do time.

Santi Rodríguez em ação pelo Nacional, do Uruguai (Foto: Reprodução/Tenfield)

Em coletiva, no Nilton Santos, o meio-campista falou sobre a importância de Loco Abreu e a meta de chegar à seleção uruguaia. Santi Rodríguez foi a contratação mais cara do Glorioso nesta janela, atrás apenas do volante Wendel, que chega somente em junho. O jogador contou como tem sido os seus primeiros dias no Brasil e sua adaptação aos treinamentos com Renato Paiva:

– Me receberam muito bem no Brasil, gosto muito do Rio, que está perto do Uruguai. Para mim é muito importante ter eles por perto, seja com visita ou poder ir vê-los mais seguido. Nós, uruguaios, gostamos muito do Brasil. Futebol aqui é muito competitivo e em bom nível, e essa foi uma das razões por vir aqui, além do interesse do clube em mim.