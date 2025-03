Sem brilho de contratações, Botafogo pode ganhar reforço caseiro para temporada

Depois de um mês sem jogos oficiais, o Botafogo entrou em campo contra o Novorizontino, no último sábado (22), em amistoso no Nilton Santos, em último desafio antes da estreia do Brasileirão. Com gols de Alexander Barboza e Patrick de Paula, a equipe comandada por Renato Paiva venceu por 3 a 1, e mostrou suas credenciais para o torcedor.

A partida contou com algumas novidades. Uma delas foi a volta de Bastos como titular. O zagueiro estava se recuperando de um trauma no joelho, sofrido na partida contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca, mas já treina com o elenco e estará à disposição para o duelo contra o Palmeiras. O jogador atuou na primeira etapa, mas foi substituído por Jair no segundo tempo.

Outra novidade foi a estreia de Santiago Rodríguez. O uruguaio chegou como reposição para Thiago Almada, emprestado ao Lyon, da França. Com Igor Jesus mais fixo na área e saindo menos para buscar a bola, Santi foi o responsável pela criação de jogadas do meio de campo para o setor ofensivo. O jogador teve dificuldade com o campo sintético e demorou para pegar no ritmo, mas foi elogiado pelo treinador Renato Paiva, que pediu paciência já que o meia ainda está em adaptação.

– O Santi adaptou-se ao grupo e ao nosso treino de forma muito boa, mas hoje, já em competição, vamos ver como vai ser. Gostei da resposta dele contra o Cruzeiro, hoje é ligeiramente diferente, mas o Santi é um jogador de imensa qualidade, por isso é que o trouxemos. Se as coisas não ocorrerem tão bem, é não exigir já, porque é uma chegada recente, mas eu não tenho dúvidas da qualidade e da mentalidade.

O Botafogo fez a segunda janela de transferências mais cara do futebol brasileiro. Foram R$ 494 milhões investidos em nove reforços para esta temporada. Mas, apesar do alto valor de mercado, algumas contratações não têm rendido como o esperado. Apenas Jair, Santi Rodríguez e Artur têm desempenhado entre os titulares.

Porém, a solução pode estar dentro do elenco. Patrick de Paula tem despontado como um dos principais jogadores de 2025, sendo o artilheiro do Alvinegro, com cinco gols. Depois de um período por lesões, o jogador retornou aos gramados no estadual e tem respondendo dentro de campo.

O volante marcou duas vezes na vitória sobre o Novorizontino e atuou em uma nova função, como um meia ofensivo, jogando mais próximo do gol. A mudança surtiu efeito, e o jogador foi elogiado por Paiva após a partida.

– Sei que o Patrick jogou muitas vezes mais recuado, mas vejo ali muitas características que, não por coincidência porque no futebol não há isso, só trabalho, e hoje, quando ele saiu, eu disse "está vendo, percebe?". Porque com as características que ele tem, não pode estar muito longe da área e nem do gol.

Patrick foi escolhido como opção para substituir Savarino, em compromisso com a seleção venezuelana na Data Fifa, e deve ser mais utilizado durante a temporada.

Agora, o Botafogo terá mais uma semana de treino e preparação para encarar o Palmeiras, no próximo domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e marcará o duelo contra o vice e o campeão nacional da última temporada.