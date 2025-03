Patrick de Paula assume nova posição no Botafogo e projeta duelo contra o Palmeiras

O Botafogo venceu, por 3 a 1, o amistoso contra o Novorizontino neste sábado (22), no Nilton Santos. Alexander Barboza e Patrick de Paula, duas vezes, fizeram os gols da equipe alvinegra, que teve seu última teste antes da estreia do Brasileirão contra o Palmeiras. Herói da partida, "PK" falou sobre o momento artilheiro que vive no Alvinegro e projetou o confronto contra seu ex-clube.

O volante foi utilizado em uma nova posição, mais como um meia ofensivo, nesta partida. A mudança parece ter dado certo, e Patrick despontou como o artilheiro da equipe em 2025, com cinco gols. Depois de um período de lesões, o jogador foi o escolhido pela técnico Renato Paiva para substituir Savarino, que está com a seleção venezuelana nesta Data Fifa. Após a partida, ele afirmou que está se sentindo bem com a nova função em campo.

– Eu sempre joguei mais um segundo (volante). Hoje, quando o Renato chegou, ele falou que ia me usar mais à frente, mais perto do gol. Acho que é importante para mim também, para eu voltar a ter minha confiança, poder fazer bons jogos, poder fazer gol, que isso que é importante. Então, estou me sentindo bem, estou me sentindo importante. Continuar trabalhando, continuar seguindo em frente, porque, se Deus quiser, vou fazer um grande ano, fazer um ano bom. Como eu sempre falo, tudo em prol do Botafogo, para ajudar o Botafogo.

Projetando o duelo contra o Palmeiras, seu ex-clube, o jogador definiu quem é o favorito, e falou sobre o reencontro com a equipe paulista no próximo domingo (30) pela primeira rodada do Brasileirão.

– Cara, isso daí eu acho que não precisa nem falar, né? A gente é o atual campeão do campeonato, somos o atual campeão da América. Não tem que ficar comparando equipe com equipe. Acho que cada um tem sua equipe, cada um está montando seu elenco. Temos um elenco muito qualificado, muito forte. Agora é trabalhar, porque dentro do campo todo mundo é homem, são 11 contra 11. Acho que a gente está bem preparado para poder fazer um grande jogo.

PK destacou a gratidão pelos seis anos que passou no Palmeiras, e falou da expectativa para o confronto no Allianz Parque.

– Expectativa boa, do Palmeiras eu não tenho nem comentário para falar, é um clube que eu tenho muita gratidão, que abriu as portas para mim, que me acolheu bastante, eu fiquei seis anos lá, contando desde a base, então é uma inspiração grande jogar contra o ex-clube. A expectativa é muito boa, espero que seja um grande espetáculo para as duas equipes, que seja um grande jogo e que a gente saia com a vitória também.

Com os dois gols no amistoso contra o Novorizontino, o jogador foi elogiado pelo treinador Renato Paiva, que destacou o seu posicionamento dentro de campo, mais próximo do gol adversário, o que ajudou a subir de rendimento.

— A minha base é sempre olhar para o individual, analisar o indivíduo e perceber dentro das suas características, as melhores e as piores, onde ele pode ajudar o coletivo. Em qual posição pode mostrar mais essas características. Sei que o Patrick jogou muitas vezes mais recuado, mas vejo ali muitas características que, não por coincidência porque no futebol não há isso, só trabalho, e hoje, quando ele saiu, eu disse "está vendo, percebe?". Porque com as características que ele tem, não pode estar muito longe da área e nem do gol. Ele estando em um nível físico ótimo, tem uma capacidade de atacar e defender. Hoje no futebol já não dá mais para atacar e não defender ou ao contrário. É um jogo completo onde todos tem que ir para frente, trás, direita ou esquerda. O Patrick faz isso com facilidade porque já tem a rotina de jogar com dois meias mais atrasados. Do Patrick e de todos, irem à procura da melhor versão entendendo o que é muito bom, o que pode melhorar e não o colocar em zonas onde o que não é tão bom possa ser exposto. Isso que temos de corrigir e, quando as coisas estiverem melhores, colocamos ele lá. Estou satisfeito com o trabalho que ele tem feito nos treinos e com hoje. Aliás, estou contente. Porque satisfeito nunca estou e eles sabem disso. Estou contente com aquilo que ele fez hoje. O caminho do Patrick é esse.

Agora, o Botafogo terá mais uma semana de treino e preparação para encarar o Palmeiras, no próximo domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e marcará o duelo contra o vice e o campeão nacional da última temporada.