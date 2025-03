Técnico do Botafogo analisa vitória em amistoso e projeta duelo com o Palmeiras

O técnico Renato Paiva gostou da postura do Botafogo no amistoso com o Novorizontino neste sábado (22), antes da estreia no Brasileirão contra o Palmeiras na próxima semana. Em entrevista coletiva após a partida no Nilton Santos, o treinador português exaltou a vontade da equipe durante o duelo e comparou o desfio ao da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

— É um adversário que está há dois anos quase a subir, pelo bom trabalho que faz na Série B. É uma equipe que, com bola, sabe o que faz. E complica defendendo, pois caça muito. É um bom teste para o jogo que vem de fato, pois há muitas semelhanças na forma de abordar o jogo. Era um jogo difícil, por ser um regresso, o reencontro com a torcida. E era importante voltar dessa forma, primeiramente ganhando, que é o objetivo primeiro. Depois, conseguir acrescentar a vitória um bom jogo, uma exibição melhor. Hoje tivemos momentos piores e melhores, o que é normal — disse Paiva.

— Mas, acima de tudo, os momentos bons que houveram eu gostei, pois são reflexo das coisas que temos trabalhado, em cima do que eles já tem, tentando potenciar isso. Os jogadores olharam para o jogo como eu gosto, não como um amistoso, mas como um jogo de futebol que se tem que ganhar. Eles mostraram isso desde o primeiro momento, nos duelos, na forma em que tentaram, mesmo não conseguindo por um erro técnico ou posicional, mas estavam ali com vontade. E essa vontade é o motor do jogador de futebol, e é também o motor que trouxe duas taças para esta instituição. Portanto, mais um passo no nosso crescimento. No próximo fim de semana abrimos a Série A com um jogo muito difícil, mas estamos crescendo e nos comportando como equipe, então demos mais um passo nesse sentido — completou treinador do Glorioso.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

O Botafogo venceu, por 3 a 1, o amistoso contra o Novorizontino neste sábado (22), no Nilton Santos. O reencontro com a torcida foi o primeiro teste do treinador Renato Paiva antes da estreia no Brasileirão, contra o Palmeiras, no próximo domingo (30). Alexander Barboza e Patrick de Paula, duas vezes, fizeram os gols da equipe alvinegra, enquanto Marlon desconto para o clube paulista.

➡️ Patrick de Paula brilha, e Botafogo vence o Novorizontino em amistoso