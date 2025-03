Santi Rodríguez exalta futebol brasileiro e detalha treinos com Renato Paiva no Botafogo

O Botafogo apresentou, nesta sexta-feira (14), o principal reforço desta janela de transferências. O uruguaio Santiago Rodríguez chegou como a nona contratação do clube, com a missão de substituir Thiago Almada na posição. Em coletiva, no Nilton Santos, o meio-campista falou sobre suas expectativas para a estreia e exaltou o futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Entenda por que reforços do Botafogo ainda não foram anunciados

O Alvinegro pagou US$ 14 milhões (R$ 79,9 milhões) ao New York City, mas o valor da operação pode chegar a US$ 17 milhões (R$ 97 milhões) por metas alcançadas pelo atleta. O jogador falou sobre os trabalhos com Renato Paiva, que já havia demonstrado interesse em trabalhar com o atleta na época do Bahia, em 2023.

– Os treinamentos são muito intensos. Eu gosto muito da forma como eles trabalham. Uma das coisas que mais gostei desde que cheguei foi que ele falou, sendo sincero, foi direto, nos explicando como eles trabalhavam. Também se interessa muito em saber como somos cada um de nós, quais são nossas virtudes, nossas debilidades, e para poder melhorá-las.

continua após a publicidade

– Obviamente é importante, para mim isso me faz feliz. E também, agora tê-lo aqui, eu acho que pode me ajudar muito. Nós falamos muito sobre o tático, que eu tenho que melhorar para poder ir à seleção do Uruguai, que é uma das coisas que mais gostaria de alcançar estando aqui. E, bem, acho que com a mão dele, não só eu, mas todos os meus companheiros, vamos conseguir melhorar e alcançar os objetivos pessoais e também os coletivos, que são o mais importante.

Santiago Rodríguez frisou que sonha em chegar na seleção uruguaia, falou sobre pressão em substituit Thiago Almada, referência em Loco Abreu e almeja firmar seu nome na história do Botafogo.

continua após a publicidade

O uruguaio falou que tem uma característica mais ofensiva, e comentou sobre a parceria que pode criar com Igor Jesus e Savarino na parte da frente do campo.

– Eu acho que vai nos ajudar muito, porque nós somos jogadores mais ofensivos do que de defesa. E, para mim, me fez me sentir muito confortável. Na verdade, nós nos entendemos muito bem. Pouco a pouco, nós vamos nos conhecendo mais e poder optimizar mais a relação e o jogo. Então, eu acho que temos que confiar um pouco mais no que fazemos. E na gente também, confie em nós. Com tudo o que estamos trabalhando e com o que eu vou sentindo pouco a pouco, eu acho que vamos poder alcançar muitas coisas.

Santi Rodríguez exaltou o futebol brasileiro, e afirmou que é o campeonato mais competitivo do futebol sul-americano. Para o meio-campista, enfrentar craques como Neymar e Depay é algo que o motiva estar no Glorioso.

– Acredito que o mercado aqui, para o jogador sul-americano, é o mais importante. Acredito que é o melhor futebol sul-americano. E, bem, aqui tem jogadores como Depay e Neymar, também motivam muito para enfrentá-los.

O uruguaio comparou o futebol brasileiro com o campeonato americano, onde jogou as últimas temporadas. Apesar de ter menos tempo de treino, e mais jogos para disputar, o jogador disse que chegu bem fisicamente e se sente bem para estrear com a camisa alvinegra.

– Para comparar um pouco, aqui se joga muito mais, muitos mais partidas. Acredito que se treina pouco e se joga muito. Isso ajuda, acredito que é uma das coisas que mais ajudou também para poder vir. E, bem, em comparação com a MLS, há muito mais qualidade de jogadores em todas as áreas. Mas, bem, pelo menos, no físico cheguei muito bem, porque lá é muito físico, são jogadores fortes, as defesas correm muito, então isso me ajudou como aprendizagem para poder, neste caso, vir aqui e me sentir muito bem e ágil no jogo.

O meia foi formado no Nacional, do Uruguai, onde se destacou, e foi transferido para o Montevideo City Torque, que faz parte do Grupo City, em 2021. No mesmo ano, o atleta foi emprestado ao New York City, onde permaneceu até o início de 2025.

▶️ Botafogo encaminha renovação de Gregore com aumento da multa rescisória

Palmeiras e Botafogo entram em campo, em partida de abertura do Brasileirão, inicialmente, no sábado (29), a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. As equipes travam o duelo entre o vice e o campeão, respectivamente, de 2024.