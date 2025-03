Botafogo encaminha renovação de Gregore com aumento da multa rescisória

Depois de ser um dos pilares da equipe nas conquistas da Libertadores e Brasileirão em 2024, o Botafogo negocia a renovação de contrato com o volante Gregore até o fim de 2028. Além da extensão do vínculo por mais dois anos, a renovação ainda inclui aumento do salário e da multa rescisória do jogador. A informação foi primeira dada pelo "Canal do TF" e confirmada pelo Lance!.

O volante chegou ao Glorioso por cerca de R$ 13,4 milhões e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Sendo um dos principais jogadores da equipe campeã continental, Gregore atuou em 62 jogos com a camisa alvinegra, com três gols e duas assistências. Um deles foi na última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, em vitória que rendeu o título nacional depois de 29 anos.

Pela importância no elenco, o jogador chegou a ser sondado pelo Al-Rayyan, clube de Artur Jorge, ex-treinador alvinegro, para uma transferência ao Catar no início do ano. Mas, rejeitou a proposta afirmando estar feliz no Glorioso. Além do clube cataria, também despertou o interesse do Atlético-MG.

Para evitar perder uma das lideranças do time, o clube decidiu aumentar a multa rescisória para clubes do exterior, além de uma valorização salarial.

Números de Gregore pelo Botafogo em 2024

🆚 133 desarmes (!)

🔐 274 ações defensivas (3º do time!)

🦾 219 bolas recuperadas (!)

💪 267 duelos ganhos (2º do time!)

Gregore volta a campo pelo Alvinegro na estreia do Brasileirão 2025, no sábado, dia 29 de março, em duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, a partir das 16h30 (de Brasília). A partida marca o confronto entre o vice e o campeão brasileiro da última temporada.

