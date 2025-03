Entenda por que reforços do Botafogo ainda não foram anunciados

O mercado de transferências internacional se encerrou, e, apesar da abertura da janela doméstica, o Botafogo ainda não anunciou todas as contratações feitas para 2025. Ao todo, 10 reforços chegaram para a temporada, mas, apesar de estarem em atividade no CT, ainda não foram oficializados pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

▶️ Empréstimo de ex-Botafogo gera protestos contra John Textor na França; entenda

Um deles é o lateral Marçal, que deixou o clube ao fim de 2024, retornou ao Alvinegro depois de dois meses sem contrato. Livre no mercado, ele procurou o empresário norte-americano John Textor, que o admira, e costurou o retorno. Aos 36 anos, o jogador é visto como importante internamente, pela liderança, e pode ajudar dentro de campo, como na reta final de 2024. Porém, sua volta ainda não foi anunciada.

Nos últimos meses, o lateral vinha fazendo treinos por conta própria com um personal trainer, mas ainda trabalha a parte física na academia do clube, mas entrar no ritmo e intensidade de um clube de futebol. Como ele perdeu as primeiras semanas de atividade, por enquanto tem focado em trabalhos de fortalecimento com a equipe de fisioterapia e médica do Botafogo no Espaço Lonier.

continua após a publicidade

A opção do clube é uma estratégia durante a nova 'pré-temporada' com Renato Paiva. Fora do estadual, o Glorioso tem cerca de um mês para focar nos treinamentos e preparação para a estreia do Brasileirão com o treinador. Segundo o "Ge", o Botafogo não quer tirar a atenção das atividades com o português.

Além do anúncio de Marçal, o atacante Elias Manoel ainda não foi apresentado. O jogador assinou com o clube carioca por três anos, até o fim de 2027, e chegou como a nona contratação do Alvinegro nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

O uruguaio Santiago Rodríguez, principal contratação desta janela, já treina com o elenco no CT Lonier, e será apresentado nesta sexta-feira (14), em coletiva no estádio Nilton Santos. O Botafogo anunciou que o jogador já está regularizado no BID da CBF e disponível para entrar em campo pelo Glorioso.

➡️ Técnico do Lyon elogia ex-Botafogo: ‘Melhor do mundo’