Botafogo e Palmeiras investem alto em peças titulares na janela de transferências

O Botafogo recebe o Palmeiras na noite deste domingo (17) no Nilton Santos quase dois meses após o confronto entre as equipes, pelas oitavas do Mundial de Clubes. Desde o último duelo, os clubes passaram por mudanças importantes nos elencos, apesar do pouco tempo passado. Entre chegadas e saídas, os clubes investiram pesado para terem novos nomes que carregam o status de titularidade. Na comparação, o alvinegro se destaca por ter gastado consideravelmente mais.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Palmeiras tem, por enquanto, dois anunciados na janela, o atacante Sosa e o lateral Khellven, além de duas chegadas iminentes, com Carlos Miguel no Gol e mais um lateral, Jefté. Dos dois anunciados, o ponta desembarcou na capital paulista e tem sido titular desde então. A diretoria desembolsou 12,5 milhões de euros, terceira contratação mais cara da história da equipe.

No caso de Khellven, o Palmeiras pagou 5 milhões de euros, pouco mais de R$ 32 milhões na cotação atual, para tirá-lo do CSKA, da Rússia. O lateral direito tem um caminho mais livre pela titularidade, já que a equipe negociou Vanderlan e Marcos Rocha nesta mesma janela de transferências.

continua após a publicidade

Do lado do Botafogo, as cifras são muito maiores. No total, são quatro contratações que chagaram ao alvinegro e assumiram o posto de titularidade. Entre as chegadas da segunda janela de transferências, quatro nomes se destacam e assumiram o posto de titularidade: Kaio Pantaleão, Danilo, Montoro e Arthur Cabral.

O Botafogo desembolsou 47,2 milhões de euros, o que corresponde a R$ 298 milhões nos quatro jogadores. Danilo lidera a lista e se tornou a contratação mais cara da história do clube por 23 milhões de euros. Arthur foi contratado por 12 milhões de euros, Montoro por 7,9 milhões e Kaio por 2 milhões de euros.

continua após a publicidade

Diante do Palmeiras, porém, o alvinegro não deve contar com nenhum deles no confronto de logo mais. Davide Ancelotti irá com um time mexido visando o confronto da Libertadores no meio de semana.

Palmeiras e Botafogo investiram altas cifras em contratações para 2025. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Temporada de altos investimentos para Botafogo e Palmeiras

Apesar do destaque para os novos titulares contratados nesta janela, Palmeiras e Botafogo já vêm realizando contratações de peso desde o começo da temporada. A temporada 2025 é marcada por recordes de transferências nos dois clubes.

No caso do Palmeiras, Vitor Roque, Paulinho, Sosa e Facundo Torres estão entre as cinco contratações mais caras da história da equipe, todas feitas nessa temporada. O único nome que não está na lista é Miguel Borja, que chegou em 2018 ao clube.

A lista do alvinegro se divide entre as temporadas 2024 e 2025. Danilo, a mais cara, Santi Rodríguez e Jair Cunha estão no top cinco mais caros do Botafogo. Thiago Almada e Luiz Henrique, que chegaram no ano passado, completam a lista.