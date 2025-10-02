Santi Rodríguez engrena e entrega talento ao meio do Botafogo

Além da grande vitória em casa sobre o forte Bahia pelo Brasileirão, que colocou a equipe dentro do G-4, o Botafogo pôde desfrutar mais do melhor momento na temporada de uma das peças mais importantes do elenco: o meia-atacante Santi Rodríguez. O uruguaio marcou o primeiro gol do jogo e foi um dos destaques no Nilton Santos na noite da última quarta-feira (1).

Santi, finalmente, dá sinais de que engrenou para tornar-se referência técnica do time. Para isso foi contratado no início do ano tendo custado cerca de 15 milhões de dólares (R$ 85,5 milhões na cotação), como possível substituto do craque Tiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid (ESP).

O uruguaio, sob o comando do técnico italiano Davide Ancelotti, cresceu de produtividade e entrega ao Botafogo a diferença para alcançar os resultados. Nos últimos seis jogos pelo Brasileirão, são quatro participações diretas em gols, sendo duas assistências e dois tentos anotados. Contra o Bahia, indiscutivelmente o melhor em campo.

Adaptação prejudicou Santi Rodríguez

Da esquerda para dentro, como vinha jogando no New York City, não funcionou. Com Davide, o jogador faz da direita para o centro, flutuando e chegando bem no terço final para concluir. Trabalho e confiança são os pilares na sua visão.

— Cada vez venho jogando melhor e melhorando. Isso também é um pouco do começo do ano. Falta de confiança, liga nova. Hoje eu acho que estou mais adaptado. Entendo mais os meus companheiros também. Eu acho que era mais um tema de confiança. Hoje eu estou soltando e venho melhorando muito bem — disse, após a vitória sobre o Bahia.

O camisa 23 entrega muito ao Botafogo, além da disposição para recuperação e duelos no chão. Em um jogo mais propositivo, vai para ele a parte de acionar Vitinho e alimentar o jogo entre as linhas. Na transição, com a velocidade sendo ponto alto, vira escape na armação e sempre escolhendo a melhor opção.

Assim, Santi Rodríguez vai se consolidando ao posto de um dos principais nomes do conturbado semestre do Botafogo. Em fase de oscilação, ao menos o crescimento do meia, potencializado por Davide Ancelotti, merece os holofotes.