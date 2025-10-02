Ancelotti admite exposição do Botafogo contra o Bahia e cita problema: ‘Mental’

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti admitiu dificuldades em fechar a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia nesta quarta-feira (1º), mesmo com um jogador a mais. Questionado sobre a postura alvinegra de trocação com o adversário apesar da vantagem numérica, o italiano concordou que a equipe deveria ter controlado melhor a posse de bola e acredita que o problema seja mental.

— Tem razão. Eu falei com eles que estou contente porque não era fácil, depois desse gol que a gente não merecia (sofrer), porque estávamos muito bem no jogo. Começamos a segunda etapa muito bem, jogando no campo rival. Depois do que aconteceu contra o Mirassol, o time mentalmente sofreu um pouco esse gol, foi um jogo que a gente não conseguiu controlar bem a posse. Com um jogador mais, precisamos manter um pouco mais a bola. É por isso, acho que foi bastante mental — afirmou.

Ancelotti valorizou o resultado contra um rival direto na briga por vagas na Libertadores. Além disso, o treinador alvinegro elogiou o adversário e celebrou a quarta colocação alcançada.

— É uma vitória importante, um confronto direto. Acho que jogamos bem na primeira etapa, sobretudo na fase defensiva, que nos permitiu recuperar muitas bolas, para eles não ter controle. (O Bahia) É um time que tem técnica, que tem capacidade de manter a bola. Então, fizemos bem isso e agora estamos na briga. É uma vitória importante, estamos no G-4. Temos que ficar no G4, isso passa por ter mais continuidade. Agora temos um jogo com pouca recuperação, com muitos problemas, que vai ser difícil e temos que focar nesse jogo que vai vir no sábado.

