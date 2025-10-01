Botafogo perde mais uma peça importante no elenco por lesão

Minutos antes do início da partida contra o Bahia, no Nilton Santos, nesta quarta-feira (1), o Botafogo informou mais um problema no elenco. O lateral-esquerdo Marçal, com dores musculares, foi cortado do duelo e passará por exames de imagem para diagnóstico completo na reapresentação do grupo.

Marçal aumenta a lista de problemas do técnico Davide Ancelotti, que perdeu Alex Telles, peça da mesma posição, nas últimas semanas. Cuiabano, então, passou a ser a única opção de ofício.

Marçal comemora gol do Botafogo contra o Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O experiente lateral, de 36 anos, tem contrato até o fim do ano. Ele vinha sendo utilizado e foi importante até mesmo como homem improvisado à esquerda da zaga. Em uma das vitórias com Davide, sobre o Fortaleza, fora de casa, jogando de zagueiro, o jogador marcou dois gols.

Botafogo sofre no segundo semestre

A falta de continuidade é algo sério no trabalho do técnico italiano, que vê o elenco ruir quanto ao número de opções e, reta decisiva do ano brigando por vaga na Libertadores de 2026. Retornaram de lesão Arthur Cabral, Artur e Cuiabano nas últimas semanas, mas outros nomes foram afastados.

São os casos do goleiro Neto, que só voltará no próximo ano, do atacante Nathan Fernandes, em fase final de recuperação após fratura no braço, e do volante Danilo, com problema muscular.

