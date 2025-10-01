Ingressos de Internacional x Botafogo pelo Brasileirão: veja preços e onde comprar
O Colorado espera cerca de 35 mil torcedores no Beira-Rio neste domingo (27)
O Internacional está com a agenda agenda aberta para compra de ingressos para a partida contra o Botafogo, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, às 18h30min (de Brasília) de sábdo (4), no estádio Beira-Rio, terá nova promoção. Sócios e sócias de todas as categorias não pagarão ingresso. Os check-ins já começaram para a categoria Carteira Vermelha. A promoção vem de encontro a pedido de Emiliano Díaz, auxiliar técnico de Ramón Díaz, que pediu "por favor" para a torcida comparecer e abraçar o time.
Preços dos ingressos
Além da gratuidade para todos os associados, aqueles que têm a carteira vermelha têm direito a ingresso com custo zero para acompanhante. Já os sócios Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo: além do ingresso gratuito têm direito a entrada para acompanhante por R$50.
Os não sócios terão preços mais acessíveis, a partir de R$ 70. Vale lembrar que, em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso à cancha do Inter, a partir de agora, ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial. Ou seja, sócios e sócias não usarão a carteirinha para passar nas catracas, e sim o próprio rosto, cujo cadastro precisa ser previamente realizado no Mundo Colorado.
Prévia do jogo
O jogo contra o Botafogo será crucial para o time de Ramón e Emiliano Díaz. O Colorado precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento – está a seis pontos do Juventude, primeiro time do Z4. Enquanto isso, o Fogão vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bahia.
Como chegar ao Beira-Rio
O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:
Como chegar de ônibus ao Beira-Rio
Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.
Como chegar de carro ao Beira-Rio
O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.
O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.
