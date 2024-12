O Vitória acertou a contratação do lateral-esquerdo Hugo, vindo de empréstimo do Botafogo, até dezembro de 2025, com opção de compra ao final do contrato. A negociação foi inicialmente divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande. O atleta de 23 anos chega ao clube baiano por um pedido especial do técnico Thiago Carpini.

Hugo, revelado pelo Botafogo, teve destaque em sua trajetória no clube carioca, especialmente na temporada passada, quando participou de 40 jogos. Em 2024, contribuiu com dois gols e sete assistências em 33 partidas, ajudando na conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Apesar da concorrência com Alex Telles, Hugo teve papel importante, com 11 jogos na Libertadores e nove no Brasileirão.



Thiago Carpini, técnico do Vitória, teve papel crucial na negociação e considera Hugo um reforço significativo para os desafios da temporada 2025. O clube tem uma agenda intensa pela frente, com participações na Sul-Americana, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.

