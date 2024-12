Bastos, zagueiro do Botafogo, durante uma entrevista à "Televisão Pública de Angola" quebrou o silêncio sobre seu futuro no clube. O atleta reafirmou seu compromisso com o Botafogo, com o qual possui contrato por mais dois anos, mas também se colocou à disposição para representar a Angola na próxima Copa Africana de Nações, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

O futuro a Deus pertence. Na verdade, me sinto muito feliz no Botafogo, tenho mais dois anos, desde o primeiro dia em que cheguei, fui bem recebido. Tenho mais dois anos, vou continuar com o Botafogo porque é um lugar em que eu me sinto em casa e onde as pessoas têm um enorme carinho por mim – disse. Bastos Quissanga

Bastos celebra ano vitorioso com o Botafogo

Bastos, que escreveu seu nome na história por ser o primeiro africano a vencer a Libertadores, reafirmou seu compromisso e amor pela seleção angolona e comentou com orgulho os títulos conquistados pelo Botafogo em 2024.

- Conseguimos dois títulos inéditos, fruto de muito trabalho coletivo e individual, e estou muito feliz com isso. É motivo de muito orgulho, principalmente por ser no Brasil, um campeonato onde há jogadores fora do normal. Não há palavra para descrever, sinto-me orgulhoso por isso – afirmou Bastos.



- Sim, podem contar com o Bastos, sempre darei o meu melhor para poder representar a seleção da melhor forma, estarei sempre disponível - completou sobre a seleção angolana.