Saiba quem desfalca o Botafogo contra o Carabobo pela Libertadores

Depois da vitória sobre o Juventude no último sábado (5), o Botafogo volta a campo neste terça-feira (8), contra o Carabobo, pela segunda rodada da Libertadores. A partida será a estreia do atual campeão da América em casa na competição nacional nesta temporada, mas terá que lidar com alguns desfalques na equipe titular.

A principal baixa do alvinegro para a partida é Igor Jesus. O centroavante foi expulso no último lance do duelo contra a Universidad del Chile, ao tomar o segundo amarelo por deixar o braço em Zaldivia, da equipe chilena. Assim, Renato Paiva deve optar por Mastriani como titular.

O uruguaio foi apresentado na última sexta-feira (4), e estreou com a camisa alvinegra no sábado ao substituir o camisa 99 nos minutos finais. Rwan Cruz, outra opção para a posição, não foi relacionado por opção técnica.

Além do atacante, Bastos, Danilo Barbosa e Nathan Fernandes também serão desfalques para Renato Paiva. O zagueiro voltou a sentir o joelho em treinamento antes da partida contra o Palmeiras, na estreia do Brasileirão, e ainda não tem previsão para retorno aos gramados. O volante se recupera de uma pubalgia, enquanto o atacante se recupera de uma lesão muscular.

A vitória sobre o Juventude recuperou a confiança da equipe que sofria com a pouca efetividade ofensiva. Com mudanças pontuais feitas no intervalo, Renato Paiva parece ter definido a melhor versão do Glorioso em campo.

O Botafogo perdeu para La U, na última quarta-feira (2), e entra em campo contra a equipe venezuelana em busca da sua primeira vitória na Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Nilton Santos.